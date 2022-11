Tale e Quale Show Malgioglio cita il twang nel canto: cos’è

Al Torneo di Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha detto ad Andrea Dianetti di studiare il twang nel canto: cosa è la tecnica vocale

Ieri sera nella puntata speciale di Tale e Quale Show 2022 dedicata al Torneo dei Campioni c’è stato un momento esilarante che ha visto protagonista Cristiano Malgioglio e Andrea Dianetti, o meglio Damiano dei Maneskin: il twang. Per chi non lo sapesse il twang è una particolare tecnica vocale che ha un significato speciale per il frontman dei Maneskin vincitori di Sanremo 2021. Tutto è nato dopo l’esibizione di Andrea Dianetti che ha imitato Damiano David nella canzone Zitti e Buoni. Quando è arrivato a Tale e Quale Show Il Torneo dei Campioni il turno del parere della giuria, Cristiano Malgioglio, a differenze dei suoi colleghi, ha criticato l’esibizione dell’ex concorrente di Amici. Ha detto testualmente il paroliere di Mina che se avesse voluto imitare al meglio il cantante dei Maneskin avrebbe dovuto applicare con precisione il twang. Ne è nato un siparietto comico con Giorgio Panariello e lo stesso Carlo Conti conduttore del programma. Si è ironizzato sulle origini etimologiche della parola di questa tecnica vocale se cinese, giapponese o coreano, salvo poi chiedere sia a Andrea Dianetti che alla successiva concorrente Rosalinda Cannavò se sapessero il significato della parola citata da Malgioglio. La risposta è stata ovviamente negativa. Nessuno degli interpellati conosceva di cosa stesse parlando il Cristiano nazionale

Tale e Quale cos’è il twang di Malgioglio

Il twang è una tecnica vocale creata dall’insegnante Jo Estill ed è diventato un must delle lezioni di canto contemporanee. Il segreto di questo modo di cantare le note alte è il riuscire ad eseguirle correttamente con il minimo sforzo di voce. Cosa c’entra il twang con Damiano dei Maneskin e Zitti e Buoni è presto detto. Per rendere la sua voce ancora più accattivante, se ce ne fosse stato il bisogno, nelle note più alte che sono caratteristiche della canzone vincitrice di Sanremo 2021, il cantante dei Maneskin ha utilizzato proprio il twang rendendolo popolare al grande pubblico. La tecnica vocale citata da Cristiano Malgioglio nel corso di Tale e Quale Show Il Torneo di ieri sera in riferimento anche ad Alba Parietti e Rosalinda Cannavò, ha permesso a Damiano di poter giocare con il suo inconfondibile timbro con diversi effetti vocali cavalli di battaglia della musica rock. Nel mondo della musica non è solo Cristiano Malgioglio come giurato di Tale e Quale Show ad invocare il twang sia per imparare a cantare che imitare al meglio Damiano. Andrea Dianetti ne è stato protagonista sul palco del popolare programma condotto da Carlo Conti su Raiuno ma è solo un esempio di un metodo utilizzato su larga scala come una sorta di “stile Damiano”. Il twang è infatti riconosciuto come tratto indistinguibile di Zitti e Buoni e da utilizzare per chiunque volesse coverizzare il brano. Non è dunque un’invenzione di Cristiano Malgioglio che viene dal coreano o dal mondo asiatico e nemmeno un meme virale sul web anche se detto simpaticamente dal giurato di Tale e Quale Show potrebbe sembrarlo. Il twang esiste davvero ed è fondamentale nel mondo dell’insegnamento del canto.