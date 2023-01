C’è posta per te Stefano e Valentina stanno insieme? Cosa è successo dopo

Cosa è successo dopo la puntata di C’è Posta per te? Scopriamo cosa è successo a Stefano e Valentina dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi

Nella prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera ad attirare l’attenzione del pubblico e dei social è stata la storia di Stefano e Valentina commentata su Instagram anche da Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli. Valentina ha scritto alla redazione di C’è Posta per Te per convincere il marito a tornare a casa e ricominciare la loro storia d’amore dopo 16 anni di matrimonio e tre figli dopo aver tradito Stefano a causa dell’allontanamento di lui e perché si sentiva umiliata da determinati atteggiamenti del marito. Valentina ha raccontato che veniva criticata per un parcheggio fatto male o per aver fatto cadere le patatine a terra. Stefano, dopo un lungo temporeggiare, ha aperto la busta su pressione di Maria De Filippi per cominciare a frequentare di nuovo sua moglie e capire se c’è ancora uno spiraglio per tornare insieme. Stefano e Valentina a C’è Posta per Te sono diventati ieri sera in poche ore un vero e proprio caso social: polemiche infuocate sia su Instagram che su Facebook negli account ufficiali del programma per aver spinto Stefano ad aprire la busta e per l’atteggiamento avuto dall’uomo durante la relazione con la propria moglie. Tantissime le critiche nei confronti di Stefano, tra cui anche quelle di Chiara Ferragni che lo ha definito come la figura che si trova sul vocabolario alla voce “uomo tossico”, mentre Sabrina Ferilli ha pubblicato una storia scrivendo “Lascia stare Marì, la busta non si apre”. La storia di Stefano e Valentina ha catturato l’attenzione davvero di tutti e per questo in tanti si sono chiesti se stanno insieme e cosa è successo dopo C’è Posta per Te. Ripercorriamo i fatti

La storia di Stefano e Valentina

Quella di Stefano e Valentina è la storia di un matrimonio interrotto, queste le parole di Maria De Filippi per introdurre i telespettatori al racconto. Valentina era convinta di essere innamorata di un altro uomo e convinta di separarsi, ma quando ha visto il marito fare le valigie e uscire di casa ha capito che era lui quello che voleva. Ha troncato così la relazione con l’altro uomo e ha fatto di tutto per riconquistare il marito. Da quando se ne è andato, Valentina si ritiene come l’amante del marito perché l’uomo va a casa un paio di settimane, cenano insieme con i bambini e stanno insieme. Stefano e Valentina si sono conosciuti quando lei aveva solo 16 anni, è il suo primo ragazzo e il suo primo uomo. Innamorata, iniziano una relazione, nascono tre figli e si sposano. Fino al 2018 avevano un matrimonio perfetto con Valentina che si occupava della casa, dei bambini e del marito. Però Stefano inizia a cambiare atteggiamento e la tratta verbalmente male, le dà della persona inutile, incapace anche davanti a persone estranee. Tra i ricordi più dolori per Valentina c’è il Natale 2021 con i genitori di lei e di Stefano e amici, alla donna cascano delle patatine e il marito la invita a pulire. Valentina chiede all’uomo di farlo, lui pesta le patatine e la obbliga a toglierle e fare quello che gli dice. Stefano ha spesso criticato anche il suo essere madre e della stupida per sciocchezze. Spesso ha chiesto aiuto per i tre figli, ma lui ha sempre replicato “hai voluto tre figli, adesso pedala”.

Più volte Valentina ha fatto presente che non riusciva a stare così ed è stata anche una settimana lontana da casa ma Stefano non è cambiato. Ad aprile 2022 Valentina conosce un ragazzo sul lavoro, fratello di una sua collega e che inizia a riempirla di attenzioni e a farla sentire importante. Lei sente quel calore che in casa non aveva più e dopo aver messaggiato si vedono a maggio. Valentina pensa che questo sia il ragazzo giusto per lei e non più la vita matrimonio e inizia una relazione. A giugno lo dice al marito che l’accusa di aver distrutto la famiglia e lo dice ai suoi genitori. La donna va avanti con la richiesta di separazione e ad agosto doveva essere effettiva ma quando vede Stefano fare le valigie capisce che vuole stare con lui ed è il marito ciò che vuole. Stefano però se ne va e continua a rinfacciare sistematicamente il matrimonio ma ogni volta che torna a casa hanno dei rapporti.

C’è Posta per Te: il gesto di Stefano

A C’è Posta per Te nella puntata di ieri sera Stefano ha accettato l’invito ma nonostante le parole della moglie Valentina non vuole tornare a casa. Maria De Filippi inizia a lavorare ai fianchi dell’uomo che non riesce a dimenticare il tradimento e ad accettare che sua moglie sia stata con un altro uomo. La conduttrice gli fa notare che comunque quando torna a casa ha rapporti intimi con lei e che probabilmente questo significa che prova ancora qualcosa. Stefano non accetta questa ipotesi e sostiene di essere provocato dalla moglie Valentina e di non averle mai detto “Ti amo” ma di essere un uomo e di cedere alla tentazione. Preferisce però stare a casa con il cane, non vede altre donne ma il dolore e la sofferenza sono ancora troppo vive. Dopo la scelta della moglie di allontanarlo da casa, Stefano è stato male e ha perso 20 kg e ora non se la sente di ricominciare. Maria De Filippi nella puntata di ieri sera di C’è Posta per Te ha provato ad analizzare il rapporto della coppia cercando di capire se anche da parte di Stefano non ci sia stato un comportamento corretto. Sono tanti i tentativi della conduttrice che si attacca ad una frase dell’uomo che più volte ripete “per ora non riesco a perdonarla”. Ad un passo dalla chiusura della busta, Maria De Filippi riesce a convincere Stefano a lavorare passo dopo passo senza tornare a casa: riallacciare un rapporto e provare a salvare la famiglia con calma senza fretta. Stefano accetta e apre la busta ma in tanti sui social hanno notato il comportamento dell’uomo che quando la moglie Valentina ha provato ad abbracciarlo si è tenuto a distanza con diffidenza.

Un gesto che non è piaciuto agli utenti che nel corso della puntata di ieri sera di C’è Posta per Te si sono chiesti se Stefano e Valentina stanno ancora insieme. La coppia sta lavorando per ricostruire un rapporto e come suggerito da Maria De Filippi sta pian piano riprovando per iniziare un nuovo capitolo della loro storia. Una scelta ben precisa per capire se c’è ancora amore e salvare così la famiglia anche per il bene dei tre figli. Stefano non è ancora rientrato a casa ma continua a vedersi con la moglie Valentina in attesa di cancellare la sofferenza avuta per il tradimento e comprendere meglio le necessità della donna che più volte gli ha sottolineato di aver bisogno di aiuto e di attenzioni.