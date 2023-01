Quante puntate sono Le indagini di Lolita Lobosco 2: quando esce e dove vedere la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri

Quante puntate sono Le indagini di Lolila Lobosco 2: è la domanda che il pubblico si chiede, così da capire per quanto tempo potrà restare in compagnia del personaggio di Luisa Ranieri. Nella prima stagione vi erano stati quattro episodi, ma il successo ottenuto ha reso questa serie più ampia. Delitti, amore e famiglia si mescolano ne Le indagini di Lolita Lobosco 2 con il Vicequestore con i tacchi, come la protagonista lo ha spesso definito, che torna a indagare su nuovi casi e, al tempo stesso, sul passato della propria famiglia. Di tempo ne è passato dalla prima stagione, al punto che si era temuta una cancellazione. Il Covid ha però cambiato radicalmente la produzione televisiva e cinematografica, e così si è registrato un certo rallentamento. Tutto è però andato per il meglio e la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi è arrivata su Rai 1. Chiunque voglia vedere le nuove puntate de Le indagini di Lolita Lobosco 2 potrà farlo in diretta a partire da domenica 8 gennaio 2023. Appuntamento su Rai 1, come detto, in prima serata dalle 21,25. Nella seconda stagione della serie gialla vedremo Luisa Ranieri alle prese con dei nuovi casi. Si tratterà, ovviamente, di questioni autoconclusive nell’arco del singolo appuntamento serale.

L’interesse dei fan della serie è concentrato oltre alla trama della nuova stagione anche a conoscere Le Indagini di Lobosco 2 quante puntate sono. Spazio questa volta a sei episodi da 100 minuti l’uno. Rai 1 ha deciso di mandarne in onda uno a settimana, prevedendo quindi più di un mese di appuntamenti con la serie. Il titolo della prima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 è Mare Nero, il secondo episodio invece si chiama Lo Scammaro Avvelenato, la terza puntata invece ha come titolo Viva gli Sposi, la quarta Gli Occhi di Luca. La serie con Luisa Ranieri si concluderà la quinta e sesta puntata che hanno come titolo Caccia al Mostro e Ultimo Atto. Non si conosce ancora quando andrà in onda l’ultima puntata de Le Indagini di Lobosco 2 ma a meno di cambiamenti di palinsesto la data prevista è quella del 12 febbraio. Come sempre, ci saranno delitti da risolvere con astuzia e soprattutto creatività con il Vicequestore che sarà aiutata dalla sua capacità di ragionare fuori dagli schemi. Al di là dei delitti che di volta in volta le capiteranno sotto mano, la protagonista, tenterà di mantenere la promessa fatta al padre sul finale della prima stagione. Ha intenzione di scovare il suo assassino. Quanto accaduto a Petresine è stato un omicidio perpetrato dalla malavita e ciò che resta da scoprire è chi è stato l’esecutore materiale. Un’indagine complessa, che mette in allarme qualcuno ben intenzionato a tenerla lontana dalla verità. A ciò si aggiunge l’aspetto sentimentale, che non crea pochi problemi: dopo alcune difficoltà, ha ceduto all’amore per Danilo, un uomo più giovane di lei. La gestione del rapporto non sarà semplicissima, come in generale tutta la sua vita privata, che comprende anche la preoccupazione costante per sua madre Nunzia.