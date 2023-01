Luisa Ranieri marito e figli: la storia con Luca Zingaretti

I dettagli della vita privata di Luisa Ranieri: la storia d’amore con il marito Luca Zingaretti e chi sono i figli nati dall’amore della coppia

Una delle coppie più famose e amate del mondo del cinema italiano è sicuramente quella formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Entrambi attori di enorme successo, il loro amore è scoppiato proprio sul set, in particolare su quello del film televisivo Cefalonia, in cui Luca Zingaretti vestiva i panni del sergente Saverio Blasco e Luisa Ranieri quelli di Feria. Da quel momento i due si sono avvicinati e pian piano hanno dato il via alla loro storia d’amore, segnata anche da una differenza d’età che stando ai racconti dei diretti interessati è stata propedeutica allo scoppio dell’amore. Luisa Ranieri al tempo aveva 28 anni, mentre Luca Zingaretti 42 e veniva dalla separazione con l’ex moglie Margherita D’amico. Il loro amore dura ancora oggi ed è stato arricchito dalla nascita di due figli e dal matrimonio celebrato il 23 giugno del 2012, nella splendida location del castello di Donnafugata, in Sicilia, per la precisione nella provincia di Ragusa. Proprio lo scorso anno, i due attori hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio assistendo a un concerto di Vasco Rossi e immortalandosi con un tenero bacio che ha letteralmente fatto innamorare i fan. I due vivono il loro amore al riparo dai riflettori, concedendosi solo qualche volta alcuni scatti sui social e apparendo poco insieme in pubblico. Dalle parole che si evincono dalle interviste che i due rilasciano, però, si percepisce il grandissimo amore che lega Luisa Ranieri a suo marito Luca Zingaretti. L’attrice ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera che, quando ha incontrato l’attore protagonista del Commissario Montalbano, si è sentita come presa per mano, di aver trovato una persona capace di sanare le sue ferite e di migliorarla tantissimo, sotto ogni punto di vista. Parole al miele anche da parte di Zingaretti, che ha detto a più riprese di essere molto grato di aver incontrato Luisa Ranieri e di vivere ogni giorno pieno d’amore con lei. I due oltre che a parole dimostrano anche nelle poche foto che mostrano sui social la loro grande intesa.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti figli

L’amore tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti ha, come detto, portato alla nascita di due bellissime figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, venuta al mondo il 27 luglio 2015. La prima, oggi, ha 11 anni, mentre la seconda ha 7 anni. Le due bambine appaiono ogni tanto negli scatti social dei genitori, soprattutto in foto di famiglia in vacanza o in momenti di quotidianità. Ovviamente, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti tengono molto alla privacy delle figlie, così come alla loro, ma qualche volta concedono qualche incursione nella loro vita familiare, come ad esempio nel caso del Ferragosto 2022 passato a Pantelleria, nella Sicilia che è ormai una terra adottiva per i due, che hanno scelto l’isola anche come location del loro matrimonio. Oggi, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno, rispettivamente, 49 e 61 anni e ne hanno fatta di strada insieme da quel giorno del 2005 in cui, sul set di Cefalonia, i loro destini si sono incontrati e hanno dato il via alla loro bellissima storia d’amore.