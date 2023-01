Quando inizia Sanremo 2023: date e serate

L’attesa ormai sta per finire: quando inizia Sanremo 2023 e tutte le serate che ci saranno in questa edizione del Festival

Il Festival di Sanremo 2023 sta per tornare con una data ufficiale e 5 serate: martedì 7 febbraio inizia il Festival della Canzone Italiana che milioni di italiani stanno aspettando con ansia per le sorprese che ha riservato Amadeus al suo pubblico. Un’edizione attesissima, che vedrà sfidarsi ben 28 artisti, con il conduttore affiancato da Gianni Morandi e, nella prima e nell’ultima serata, da Chiara Ferragni. Sanremo 2023 inizia, quindi, martedì 7 febbraio e giungerà a termine sabato 11 febbraio quando ci sarà l’attesissima finale del Festival che determinerà il vincitore di questa edizione, il nome di colui, o coloro, che prenderanno il posto di Blanco e Mahmood e rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest. Per quanto riguarda ciò che vedremo nella serate, alla prima di Sanremo 2023 aperta dai cantanti di Brividi si esibiranno 14 dei 28 artisti in gara. Gli altri 14 artisti che non si sono esibiti nella prima serata lo faranno nella seconda quando è verrà stilata una prima classifica che decreterà l’ordine dei 28 artisti in gara.

Tutte le canzoni, poi, verranno riascoltate nella terza serata di Sanremo 2023, quella di giovedì 9 febbraio, in cui farà il proprio esordio il televoto, che disegnerà una nuova classifica al termine delle esibizioni, molto indicativa in vista della finale. I cantanti in gara verranno poi messi in standby nella quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio, quando ci sarà l’attesissima serata cover del Festival. Gli artisti potranno portare in scena brani sia nazionali che internazionali degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 e dovranno esibirsi insieme a un ospite. Alla fine della serata, la giuria e il televoto determineranno la classifica che sarà slegata dalla generale e decreterà il vincitore della serata cover. Infine, sabato 11 febbraio è il giorno della grande finale di Sanremo 2023 , con tutti i 28 cantanti in gara che si esibiranno di nuovo e il voto e il pubblico che decreteranno i tre artisti che si giocheranno la vittoria in una nuova votazione finale. Dunque anche quest’anno al Festival non sono previste eliminazioni. Per tutte le serate, Amadeus sarà accompagnato alla conduzione da Gianni Morandi, mentre come detto nella prima e nell’ultima serata, martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio, ci sarà Chiara Ferragni a completare il terzetto.

Sanremo 2023: artisti e ospiti

Line-up ricchissima per Sanremo 2023, con ben 28 artisti a giocarsi la vittoria finale. Questa si compone di 22 big, selezionati da Amadeus tra più di 300 proposte, e 6 nuove stelle provenienti da Sanremo Giovani. I big in gara a Sanremo 2023 sono: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Tananai, Lazza, LDA, Paola e Chiara, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo. A questi 22 big si aggiungono i sei artisti provenienti da Sanremo giovani: Gianmaria, Shari, Colla Zio, Sethu, Will e Olly.

Attesa, invece, per conoscere chi saranno gli ospiti di Sanremo 2023. Sicuramente in apertura del Festival, nella prima serata di martedì 7 febbraio 2023, si esibiranno Mahmood e Blanco che canteranno la loro Brividi, brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nella prima e nell’ultima serata, invece, sarà di scena Salmo, che si esibirà a bordo della nave che ormai da qualche anno accoglie ospiti del Festival di Sanremo. Per il resto, devono ancora essere annunciati gli altri ospiti di Sanremo 2023, ma tra i nomi che s’inseguono ci sono quelli degli One Republic, di Sofia Goggia e Al Bano.