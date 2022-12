Giorgia squalificata da Sanremo per Amadeus a Viva Rai 2: la verità

Su Viva Rai 2 Fiorello rivela in anteprima il brano di Giorgia a Sanremo e secondo Amadeus scatta la squalifica: la verità su cos’è successo

Sanremo 2023 sta per perdere uno dei suoi pezzi pregiati con la squalifica di Giorgia. Questo è ciò che molti fan hanno temuto, almeno per qualche istante, dopo uno dei momenti di massima tensione di Viva Rai 2. Protagonista ovviamente Fiorello, mattatore assoluto del programma che sta riscuotendo incredibile successo. Durante il suo solito spazio mattutino, il conduttore è tornato a parlare del Festival di Sanremo, svelando come una delle big in gara, Giorgia, le avesse inviato su Whatsapp il brano che porterà in gara, Parole dette male, raccomandandosi ovviamente di non diffonderlo, perché l’anticipazione dei brani sanremesi comporta la squalifica. Fiorello ha però deciso di tentare il brivido durante la puntata di giovedì 22 dicembre e ha annunciato di far ascoltare solo 3 secondi della canzone di Giorgia, un tempo limite previsto dal regolamento. Parte così l’intro del brano e, dopo qualche istante, arriva il momento che gela tutti quanti.

In collegamento telefonico c’è Amadeus, che rimprovera Fiorello per aver fatto sentire la canzone, tra i due nasce uno scambio di battute e il conduttore artistico del Festival rivela che dopo tutto il caos di Fedez (che prima della sua partecipazione nel 2021 aveva mostrato in anteprima sui social per sbaglio un pezzo della canzone) secondo il regolamento anche solo un secondo di canzone in anteprima porta alla squalifica. Amadeus, dunque, conclude la chiamata dicendo che dopo quel gesto di Fiorello Giorgia è squalificata da Sanremo 2023 e che lo stesso conduttore dovrà assumersi la responsabilità di dirlo all’artista. Momenti di panico, coi fan che iniziano a inondare Fiorello di messaggi. Dopo qualche minuto, però, il conduttore svela che si è trattato solo di una gag, da lui orchestrata con la complicità di Amadeus e Fiorello. Tutti quanti gli altri erano all’oscuro e ciò ha aumentato la riuscita dello scherzo. Possiamo dire, dunque, che Giorgia non è stata squalificata da Sanremo 2023, ma sarà regolarmente sul palco dell’Ariston.

Giorgia a Sanremo 2023

Giorgia è sicuramente una delle principali candidate a vincere la prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 e specifichiamo non è stata squalificata. Il suo è senza dubbio uno dei nomi più altisonanti in gara e a Sanremo 2023 porterà il brano Parole dette male. L’artista torna sul palco dell’Ariston a distanza di 22 anni dall’ultima volta, quando nel 2001 col brano Di sole e d’azzurro ottenne il secondo posto, alle spalle di un’altra icona della musica italiana, Elisa, seconda lo scorso anno e vincitrice, invece, nel 2001 con Luce (tramonti a nord est).

La storia di Giorgia al Festival di Sanremo è fatta di successi. La prima volta per la cantante di Girasole è stata nel 1994, quando col brano E poi ha raccolto un settimo posto tra i giovani. Successivamente, Giorgia ha fatto ritorno altre tre volte all’Ariston, non scendendo mai dal podio. Abbiamo detto del secondo posto nel 2001, ma prima Giorgia ha saputo vincere nel 1995, alla sua prima apparizione tra i big, con la canzone Come Saprei. L’anno successivo ha sfiorato l’impresa, piazzandosi al terzo posto alle spalle di Elio e le Storie Tese e di Ron e Tosca, vincitori con Vorrei incontrarti tra cent’anni. Insomma, quando Giorgia partecipa al Festival di Sanremo riesce sempre ad arrivare in vetta: l’obiettivo è continuare questo trend anche nel 2023.