Viva Rai 2 dove si trova: dove vedere Fiorello

Dove vedere Viva Rai 2: come seguire in streaming il nuovo programma di Fiorello.

Un buongiorno col sorriso, quello garantito dal nuovo programma di Fiorello. Il titolo scelto è Viva Rai 2 ed è stato subito al centro di una polemica. Il celebre comico si era infatti ritrovato contro i giornalisti del Tg1, in aperta protesta in merito alla collocazione dello show all’interno del palinsesto. I vertici avevano infatti optato per la striscia mattutina, generalmente affidata proprio al telegiornale. Rimostranze ascoltate e accolte, al punto da cambiare titolo e rete. Il mattatore si è però preso una bella rivincita, battendo la redazione giornalistica in termini di ascolti. Chiunque abbia visto un po’ il programma, si sarà chiesto dove si trova Viva Rai 2. Il perché è presto spiegato. Vi è infatti una doppia location, con la prima sita in via Asiago 10, a Milano, ovvero nella storica sede Rai. La seconda, invece, è nota come il “glass“. Si tratta di uno studio, che però ricrea quell’atmosfera amicale del bar. Un po’ come quando si fanno due chiacchiere al bancone, sorseggiando un buon caffè.

La squadra di Viva Rai 2 è decisamente varia, a partire da Fabrizio Biggio. Qualcuno potrebbe ricordarlo per I soliti idioti, sitcom che lo ha visto al fianco di Francesco Mandelli. Da allora, però, ne sono cambiate di cose nella sua vita. Ha recitato in Pazze di me e Third Person (di Paul Haggis), girato un film con l’amico Mandelli e preso parte al cast di due pellicole di Maccio Capatonda. Spazio anche per Gabriele Vagnato, in rappresentanza della Gen Z. Si tratta di un celebre tiktoker, che vanta poco meno di 4 milioni di follower sul celebre social. Considerando l’importante carrierea che Fiorello ha alle spalle, poi, non possono di certo mancare ospiti di prestigio, che si alternano puntata dopo puntata. Da Amadeus a Luca Tommassini, da Alessandro Cattelan a Malgioglio, solo per citare alcuni passati dinanzi ai suoi microfoni.

Viva Rai 2 streaming

Nel corso di novembre 2022, Fiorello è andato in onda su RaiPlay con Aspettando Viva Rai 2. La sua seconda esperienza sulla piattaforma streaming della rete nazionale, dopo Viva RaiPlay. Si lavora sempre di più sul fronte del palinsesto online, come ben dimostra la suddivisione delle gare dei Mondiali 2022. I vertici hanno così scelto di preparare la messa in onda dell’atteso show con una visione in esclusiva in digitale. Da dicembre 2022, invece, spazio anche alla televisione in chiaro. Fiorello, 62 anni, continua a essere un eccellente mattatore, e lo dimostra tutte le mattine su Rai 2, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.15, e nel fine settimana dalle 10.30. Un totale di 115 appuntamenti in diretta, dalla durata di 45 minuti, per sei mesi di risate. Viva Rai 2 è anche in streaming, come detto, e per vederlo non si deva far altro che scaricare l’app o recarsi sul sito ufficiale della piattaforma. Aggiungiamo un link di seguito per favorire la navigazione e accedere direttamente alla pagina dedicata allo show di Fiorello. Nulla di più facile, con possibilità di seguire gli appuntamenti giornalieri attravereso smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.