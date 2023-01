Il nostro generale quante puntate sono: trama episodi

Quante puntate sono Il nostro generale, fiction Rai con Sergio Castellitto sul Generale dalla Chiesa

Il nostro generale con Sergio Castellitto conta 4 puntate. Un totale di quattro prime serate per la fiction di Rai 1 caratterizzate da due episodi ciascuna. Sono dunque otto appuntamenti ricchi di eventi, in programma: lunedì 9, martedì 10, lunedì 16 e martedì 17 gennaio. Un salto in questo mondo in due settimane. La trama de Il nostro generale dalla Chiesa porta lo spettatore tappa dopo tappa su un lungo cammino, fino a quel maledetto 3 settembre 1982, giorno in cui è rimasto vittima di quella che è ormai tristemente nota come la strage di via Carini. In quattro puntate si fa un salto nella storia d’Italia partendo dal 1973, quando dalla Chiesa viene trasferito a Torino. Si lascia alle spalle così Palermo il padre di Rita, dov’era impegnato nella lotta contro la piaga della mafia. Il motivo di tale decisione si lega alle azioni terroristiche delle Brigate Rosse, che a quel tempo stavano iniziando a rivendicare alcuni gesti. Nel dettaglio la fiction di Rai con Sergio Castellitto approfondirá il tema della Squadra Anti Terrorismo causa di scontro tra Dalla Chiesa e la stessa arma.

Nel primo episodio de Il nostro Generale , dal titolo Il colonnello, vediamo il comandante dalla Chiesa nominato Generale. Un titolo connesso al suo trasferimento a Torino, che vive forti tensioni, che ben presto travolgeranno il Paese. Dalle manifestazioni operaie alle azioni di alcuni estremisti, gli uomini e donne delle Brigate Rosse. Le loro azioni culminano nel segresto del giudice Mario Sossi. In questa prima puntata vediamo la nascita del Nucleo Speciale Antiterrorismo, l’arma messa in campo da dalla Chiesa per impedire la guerra civile. Nel secondo episodio de il Nostro Generale, dal titolo I ragazzi del Generale, vediamo nella trama il percorso iniziale in netta salita del gruppo messo in piedi da dalla Chiesa, nel quale spicca il giovane Nicola. I mezzi sono pochissimi e l’Arma guarda loro con grande sospetto. L’autorizzazione a procedere è stata ottenuta con fatica e da Roma pretendono risultati immediati, che non arrivano. Per questo dalla Chiesa decide di spingere Frate Mitra, Silvano Girotto, all’interno delle Brigate Rosse. Così facendo vengono individuati i capi brigatisti. Nel terzo episodio Montagne Russe la trama vede l’arresto di due noti Brigatisti, Curcio e Franceschini. Nel quarto episodio de Il Nostro Generale, il più importante della fiction, si affronterà la morte di Dora Dalla Chiesa per infarto e il rapimento di Aldo Moro. Ne La Rinvicita, quinto episodio, si scopre la tana delle Brigate Rosse mentre nel sesto episodio viene arrestato il capo dei terroristi e Dalla Chiesa conosce Emanuela Setti Carraro. Negli ultimi due episodi de il Nostro Generale scoppia lo scandalo P2 mentre sul finale il Generale torna a Palermo dove morirà.

Il nostro generale cast

Ricco il cast de Il Nostro Generale che vede due ster in ruoli cardine: Sergio Castellitto e Teresa Saponangelo, Abbiamo già sottolineato come il ruolo del Generale dalla Chiesa sia stato dato a Sergio Castellitto, attore che non necessita affatto di presentazioni. A completare il cast de Il nostro generale sono i seguenti attori e attrici, a partire da Teresa Saponangelo, che interpreta la prima moglie di dalla Chiesa, Dora Fabbo. In televisione l’abbiamo già apprezzata in fiction come La Dama Velata. Paolo Sorrentino l’ha poi scelta per prendere parte al suo ultimo film, È stata la mano di Dio. Guardando alla squadra del Nucleo Antiterrorismo, Antonio Folletto è Nicola ne il Nostro Generale, ispirato alle vicende reali di molti sottoufficiali che hanno preso parte alla squadra nel corso degli anni. Flavio Furno è Sechi, i cui tratti si poggiano su quelli del Capitano Gian Paolo Sechi, che ha preso parte alla prima fase di questo progetto rivoluzionario. Andrea Di Maria è Trucido, anche lui liberamente ispirato a membri realmente esistiti, rappresenta l’anima gioviale del gruppo, incaricato di gestire Patrizio Peci, primo storico brigatista pentito. Il ruolo di Minnie è stato assegnato a Viola Sartoretto. In questo caso abbiamo a che fare con un personaggio di pura invenzione. Nel cast de Il Nostro Generale rappresenta tutte le donne che dalla Chiesa volle in squadra, anche in questo caso anticipando i tempi. Romano Reggiani è Funzionario, carabiniere dal viso pulito, poco riconoscibile e per questo ideale per la missione. Stefano Rossi Giordani è invece Tedesco, che mostra il peso di lavorare senza sosta, mettendo in pausa ogni altro aspetto della propria vita. Ne Il nostro generale trovano spazio, ovviamente, alcuni elementi di spicco delle Brigate Rosse, come Alberto Franceschini, che è Ascanio Balbo, Mara Cagol, ovvero Marina Savino e Patrizio Peci, interpretato da Valerio Di Benedetto, tra gli altri. Ecco invece gli attori del cast scelti per la famiglia del Generale dalla Chiesa. Abbiamo già citato la moglie, quindi passiamo ai figli. Rita dalla Chiesa ha il volto di Camilla Semino Favro. Nando è Luigi Imola e Simona è Cecilia Bertozzi.