Spare significato del titolo del libro di Harry Windsor

Spare qual è il significato del titolo del libro di Harry Windsor, una vera e propria raffica di rivelazioni sulla monarchia inglese

In attesa dell’uscita in tutto il mondo del libro, molti fan si chiedono quale sia il significato del titolo del libro di Harry, ovvero Spare, che nell’edizione italiana è accompagnata dal sottotitolo “Il minore”. Questa non è la traduzione precisa del titolo, ma ci si avvicina molto in quanto a significato. Letteralmente, infatti, Spare significa riserva e sta a simboleggiare il ruolo di riserva del secondogenito del re nei confronti del legittimo erede, molto diffuso soprattutto in passato. In tal senso, dunque, Harry è stato una riserva di William in quanto fratello minore e, quindi, il significato del titolo del libro di Harry Windsor sottolinea proprio questa condizione del marito di Meghan Markle. Dalla morte della Regina Elisabetta avvenuta lo scorso settembre, si sono succeduti attacchi frontali mossi soprattutto dai due “reietti” Harry Windsor e Meghan Markle, che allontanatisi dalla famiglia reale hanno colto l’occasione per togliersi dai sassolini dalle scarpe. Dopo la controversa serie televisiva di Netflix Harry & Meghan, il figlio di Lady D ha continuato a fare rivelazioni sulla sua famiglia col libro Spare, in uscita a partire dal 10 gennaio, ma il cui contenuto è già ampiamente trapelato grazie ai media inglesi.

Spare: le rivelazioni del libro di Harry Windsor

In attesa della sua uscita ufficiale nelle librerie di tutto il mondo, molti media britannici hanno diffuso alcune anticipazioni del materiale contenuto in Spare, la raccolta di memorie di Harry Windsor che non risparmia attacchi alla sua famiglia. A partire, proprio, dal fratello William, colui che di fatto ha ispirato il significato del titolo di Spare. Harry ha raccontato diversi aneddoti sul fratello, tra cui un’aggressione fisica subita e il fatto che William si sia presentato leggermente ubriaco alle proprie nozze con Kate Middleton. Non finiscono qui gli attacchi di Harry, che in Spare racconta che l’idea di indossare la famosa uniforme nazista, che nel 2005 fece molto scalpore, gli venne suggerita proprio da William e Kate, in un chiaro tentativo di screditarlo.

Ne ha anche per suo padre Harry Windsor, che ha raccontato come lui e William avessero cercato di convincere Carlo III a non risposarsi con Camilla dopo la morte della loro madre, Lady Diana, ma come la storia ha dimostrato non c’è stato nulla da fare. Attacchi, quindi, a suo padre e suo fratello, ma in Spare ci sono anche moltissimi dettagli intimi della vita di Harry Windsor, dalle sue avventure in esercito, che di recente hanno fatto molto chiacchierare con la questione dei 25 talebani uccisi in Afghanistan, fino alla morte di sua madre, un trauma talmente grande che ha portato Harry addirittura a rivolgersi a una sensitiva per ottenere delle risposte. Spare, il libro di Harry Windsor in uscita il 10 gennaio 2023 in libreria, è atteso con trepidazione da tutto il mondo ed è destinato a far parlare moltissimo nelle prossime settimane, riaccendendo il dibattito sulla famiglia reale inglese che da poco si era sopito dopo la controversa docuserie di Netflix che ha visto sempre protagonista Harry Windsor.