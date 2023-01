Max Pezzali in concerto: date e biglietti tour 2023

Le date del tour di Max Pezzali nel 2023 e tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni e sui prezzi dei biglietti

Dopo il grandissimo successi del tour nel 2022, Max Pezzali tornerà anche nel 2023 con un nuovissimo tour, Max 30 nei Palasport, un rassegna di concerti che vedrà il cantante di Come Mai protagonista dei palazzetti di tutta Italia. Si parte con una doppia tappa a Torino nella seconda metà di marzo, già da parecchio sold out, poi il tour proseguirà fino alla prima metà di maggio, con la favolosa appendice a settembre rappresentata dalla data evento che vedrà Max Pezzali impegnato nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma. Il tour 2023 di Max Pezzali ha raccolto un seguito incredibile, tanto che circa la metà delle date sono già sold out. Per le date ancora con disponibilità, i biglietti sono acquistabili come di consueto sui circuiti tradizionali e i prezzi oscillano da una base di circa 46 euro in su, a seconda della data scelta e dei posti desiderati.

Questa è la lista intera dei concerti del tour 2023 di Max Pezzali nei palazzetti dello sport:

2o MARZO 2023 – TORINO: Pala Alpitour

21 MARZO 2023 – TORINO: Pala Alpitour

23 MARZO 2023 – BRESCIA: Brixia Forum

25 MARZO 2023 – PADOVA: Arena Spettacoli Padova Fiere

28 MARZO 2023 – BOLOGNA: Unipol Arena

29 MARZO 2023 – BOLOGNA: Unipol Arena

31 MARZO 2023 – FIRENZE: Nelson Mandela Forum

1 APRILE 2023 – FIRENZE: Nelson Mandela Forum

6 APRILE 2023 – EBOLI (SALERNO): Palasele

7 APRILE 2023 – EBOLI (SALERNO): Palasele

17 APRILE 2023 – MILANO: Forum di Assago

18 APRILE 2023 – MILANO: Forum di Assago

20 APRILE 2023 – MILANO: Forum di Assago

21 APRILE 2023 – MILANO: Forum di Assago

23 APRILE 2023 – TORINO: Pala Alpitour

26 APRILE 2023 – LIVORNO: Modigliani Forum

28 APRILE 2023 – MILANO: Forum di Assago

5 MAGGIO 2023 – CATANIA: PalaCatania

9 MAGGIO 2023 – BARI: Palaflorio

12 MAGGIO 2023 – ANCONA: PalaPrometeo

2 SETTEMBRE 2023 – Roma: Circo Massimo

Max Pezzali: la scaletta dei concerti

Nei concerti del 2022 Max Pezzali ha messo in scena una scaletta ricchissima, che conta più di 30 brani presi da praticamente ogni momento della lunghissima carriera del cantante, dai successi con gli 883 a quelli da solista. Un sunto importante della discografia di Max Pezzali, che con tutta probabilità sarà ripresentato anche nei concerti del tour del 2023. Non è chiaro se ci sarà qualche modifica alla scaletta, magari nell’ordine dei brani, ma le canzoni portate in scena potrebbero essere quelle dei concerti del 2022. A tal proposito, dunque, per farci un’idea dei brani che potremo sentire nei concerti del 2023 del tour di Max Pezzali andiamo a ripercorrere la scaletta di quelli degli scorsi mesi:

Intro (Un giorno così/Non me la menare/Nord sud ovest est/Rotta x casa di Dio/Gli anni/La lunga estate caldissima)

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrita’ + Eiffel 65 Remix

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Te la tiri

6/1/sfigato

Weekend

S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore

Come mai

Sempre noi

Medley acustico: Nient’altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca