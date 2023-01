Che Dio ci Aiuti 7 Valerio Di Domenicantonio chi è Elia il bambino

Chi è Valerio Di Domenicantonio che è in Che Dio ci Aiuti 7 interpreta la parte di Elia il bambino: è al suo esordio sul piccolo schermo

In Che Dio Ci Aiuti 7 il bambino protagonista, voce narrante dell’intera stagione, è il piccolo Elia interpretato da Valerio Di Domenicantonio. Il bambino è nato a Roma il 14 gennaio del 2005, capelli biondi, occhi azzurri, frequenta la seconda elementare nella sua città natale. Grande talento fin da piccolissimo è stato scelto per pubblicità e ha mostrato la sua passione per la recitazione. Nonostante la giovane età ha infatti già un profilo Instagram @valerio.dido , creato e gestito da sua madre. Ama molto il calcio e oltre all’attore, uno dei suoi sogni è diventare uno youtuber. Il piccolo Elia di Che Dio Ci Aiuti 7 ha un fratello famoso, si tratta di Alessio, oggi 12 anni che è stato già protagonista di numerose fiction e al cinema. Con Maurizio Mattioli ha recitato nello spettacolo Mamma qui comando io, ha partecipato alla serie Briganti di Netflix e soprattutto ha interpretato Lillo da piccolo nel film DNA di Lillo e Greg. Inoltre, come suo fratello Valerio che è protagonista di Che Dio Ci Aiuti 7, anche lui ha recitato in una fiction Rai molto famosa, DOC Nelle Tue Mani. I due giovani fratelli condividono su Instagram scatti insieme essendo molto legati nella loro bellissima famiglia.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Elia

Tra i nuovi personaggi di Che Dio Ci Aiuti 7 che si uniscono al cast dell’amatissima fiction di Rai 1 c’è Valerio Di Domenicantonio, che interpreterà il ruolo di Elia il bambino. Sarà lui la voce fuoricampo della settima stagione e appare fin dalla prima puntata. Il piccolo Elia ha avuto un’infanzia difficile, il suo papà, ,come scopriamo nella prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7, è morto di infarto in un albergo e la sua mamma non si dà pace risultando per i servizi sociali anche mentalmente instabile perché crede che il marito, che amava moltissimo, l’abbia in realtà tradita. Infatti nel momento in cui è stato trovato morto, c’era con lui una donna. Si scopre invece che l’uomo era gravemente malato e per lasciare dei soldi alla sua famiglia aveva intentato delle truffe riguardo la richiesta di mutui nella banca in cui lavorava. Se non volete avere spoiler riguardo al segreto di Elia, terminate qui la lettura. Per chi invece vuole conoscere cosa si nasconde dietro il bambino protagonista di Che Dio Ci Aiuti 7, facciamo luce sul personaggio. La zia del piccolo è Suor Teresa, sorella di Luisa, la mamma, che reduce da un incidente e prima di morire svela qual è il segreto di suo figlio. Lei non aveva intenzione di suicidarsi, è scappata perché doveva prendere un aereo per impedire che si scoprisse la verità: Elia non è suo figlio. A questo punto però, dato che il bambino è rimasto orfano, affida una missione a Suor Teresa, quello di scoprire chi è la madre del piccolo affinché possa crescerlo con affetto e regalargli la vita felice che tanto merita. La suora decide di trovare una famiglia adottiva per Elia, che nel frattempo viene affidato a Emiliano Stiffi, lo psichiatra che già conosciamo, ma anche tra loro il rapporto, almeno agli inizi, è molto complesso. C’è, però, una persona con cui Elia riuscirà a intrattenere un bel rapporto: Sara. La giovane estetista è per il bambino il suo Angelo Custode perché è stata proprio lei a salvarlo dall’incidente.