Tatjana Patitz chi era: causa morte della supermodella

Chi era Tatjana Patitz, supermodella molto famosa negli anni ’90, venuta a mancare all’età di 56 anni: la causa della morte, la carriera e l’amore con Nick Kamen

È venuta a mancare, all’età di 56 anni, Tatjana Patitz, una famosa supermodella molto in voga per tutti gli anni ’80 e ’90. La causa della morte della supermodella tedesca dovrebbe essere dovuta a un tumore al seno che le era stato diagnosticato qualche anno fa. La notizia, diffusa inizialmente da Vogue, è stata confermata dall’agente di Tatjana, Corinne Nicolas, ai microfoni di People. Nata ad Amburgo, in Germania, nel 1966, sin da piccola Tatjana ha avuto un’anima cosmopolita, con le radici estoni da parte di madre e l’infanzia trascorsa in Svezia. La grande affermazione di Tatjana Patitz arriva negli anni ’90, quando la supermodella raggiunge il culmine della sua attività nel mondo della moda, cominciata qualche anno prima. Sin da appena ha raggiunto la maggiore età, Tatjana ha cominciato a sfilare sulle passerelle e a posare sulle copertine delle più importanti riviste del mondo, iniziando proprio dalla versione britannica di Vogue nel 1986.

Negli anni ’90, come detto, Tatjana Patitz si affermò all’attenzione di tutto il mondo al fianco di altre supermodelle del calibro di Naomi Campbell e Cindy Crawford. Particolarmente famosa è la copertina di Vogue del 1990 realizzata in bianco e nero con protagonista proprio Tatjana, che grazie a quello scatto divenne, di fatto, una delle modelle più famose di tutto il pianeta. Al fianco dell’attività di modella, in quegli anni la top model tedesca scomparsa proprio quest’anno ha cominciato a sostenere una causa che l’avrebbe presa per tutta la vita, ribadita anche dalla sua agente nell’annuncio della sua scomparsa: l’impegno verso gli animali, molto ben visibile anche sul profilo Instagram della supermodella. Sempre negli anni ’90, Tatjana Patitz ha tentato anche l’esperienza del cinema, recitando in alcuni film e diventando protagonista anche di diversi videoclip musicali, tra cui il Freedom ’90 di George Michael insieme ad altre famosissime modelle. Anche con l’arrivo degli anni Duemila, Tatjana Patitz ha proseguito il suo impegno nel campo della moda e in tal senso la sua ultima apparizione è stata nel 2019 alla Milano Fashion Week col brand Etro.

Tatjana Patitz e Nick Kamen la storia d’amore

Come annunciato dalla sua agente Corinne Nicolas, Tatjana Patitz lascia un figlio, Jonah, nato nel 2004 dal matrimonio con Jason Johnson. Il matrimonio tra la supermodella tedesca e Jason è durato dal 2003 al 2009, ma prima di conoscere l’uomo che è diventato il padre del suo amatissimo figlio, Tatjana Patitz ha avuto diverse storie d’amore, la più celebre sicuramente con Nick Kamen, celebre modello e cantante britannico, venuto a mancare nel maggio 2021 all’età di 59 anni a causa di un tumore al midollo osseo. Nick Kamen è stato un vero e proprio sex symbol negli anni ’90, come d’altronde lo è stata Tatjana Patitz e i due hanno avuto una storia che ha fatto molto chiacchierare, proprio poco prima che la modella tedesca arrivasse all’apice del successo. Era il 1988, Nick Kamen veniva dalla storia con Talisa Soto, attrice famosa soprattutto per il ruolo della principessa Kitana nel film Mortal Kombat del 1995, e Tatjana da poco era salita alla ribalta col suo lavoro da modella. Non è chiaro, però, quanto la loro storia d’amore sia andata avanti, né quali siano stati i motivi della rottura.