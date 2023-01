Diletta Leotta mostra su Instagram come si prepara per la diretta FOTO

Diletta Leotta mostra su Instagram un dettaglio inedito sulla sua preparazione prima di Napoli-Juventus

Diletta Leotta 31 anni ama mostrare sui social anche scatti della sua vita quotidiana così ha deciso postare in una storia come si prepara alla diretta su Dazn, in questo caso alla parità Napoli Juventus di venerdì 13 dicembre. Una partita da scudetto, appuntamento che la bionda conduttrice non poteva di certo prendere sotto gamba a partire dall’outfit. A bordo campo con Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini Diletta Leotta è apparsa con un lungo cappotto a quadrettini abbinato ad un pantalone ampio e vita alta. Ad esaltare il suo fisico un dolce vita nero, elegante e di tendenza. La sua è una bellezza che non ha bisogno di chissà quale sofisticato trucco e parrucco ma di certo Diletta Leotta si sarà preparata alla perfezione per apparire in tv al meglio. Qualche ora così la conduttrice di Dazn ha voluto mostrare, come se fosse un backstage, come si è preparata prima della diretta di Napoli-Juventus. Chi sta già immaginando un uscita dalla doccia in accappatoio o una foto in completino con fisico mozzafiato in bella mostra della bella conduttrice sbaglia. La bionda giornalista ha postato sulle storie Instagram ben altro, i fogli stampati con tutto il necessario per affrontare al meglio la partita: statistiche, informazioni sulle squadre e scaletta dettaglia con orari e timing di servizi e collegamenti.

Diletta Leotta prima di diventare la famosa giornalista sportiva e conduttrice fin da giovanissima ha sempre tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 2006 aveva 14 anni e ha partecipato a Miss Muretto ad Alassio con il passare del tempo però decide di iniziare dalle tv private partendo da Antenna Sicilia per poi essere co-presentatrice del Festival della Nuova Canzone Siciliana. Contemporaneamente di studi ha fatto il liceo scientifico a Catania per poi laurearsi a Roma in Giurisprudenza. L’esordio in tv arriva a Mediaset con il programma televisivo Il Compleanno di La5 poi diventa meteorina di Sky TG24 pian piano ha saputo dimostrare all’interno delle gerarchie dell’emittente oltre al suo fisico talento e competenza diventando il volto della serie B. Ma è sui social che Diletta Leotta diventa una vera e propria star arrivando a contare oltre 8 milioni e 500 mila followers che la seguono con costanza e affetto. Come dimenticare nella sua carriera televisiva la sua doppia partecipazione al Festival di Sanremo prima nel 2017 con un monologo contro il cyberbullismo quando vennero diffuse nel web alcune sue foto personali e poi come co conduttrice nel 2020. Celebre il suo monologo sulla bellezza diventato un vero e proprio boomerang per gli haters che hanno sempre contestato il fatto che all’epoca sul palco dell’Ariston parlò di una bellezza naturale quando in realtà ritengono il suo prima e dopo frutto della chirurgia plastica. In realtà un esperto di ritocchini nella vita di Diletta Leotta c’è, stiamo parlando di suo fratello Mirko Manola, noto chirurgo plastico. In tanti si sono chiesti perché abbia un cognome diverso rispetto a quello di sua sorella, è presto detto: il chirurgo plastico è figlio del primo matrimonio della mamma di Diletta. In passato Mirko Manola ha difeso dagli attacchi sua sorella dicendo che non è vero che è tutta rifatta, non è costruita rivelando di averle solo rifatto il naso semplicemente perché aveva dei problemi respiratori.