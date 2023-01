Fosca Innocenti 2 dove è stato girato: location

Le location di Fosca Innocenti 2, la seconda stagione della serie poliziesca con Vanessa Incontrada protagonista: dove è stato girato

Fosca Innocenti 2, con protagonista Vanessa Incontrada, affascina, così come avvenuta per la prima stagione, per le location scelte dalla produzione. La storia vede l’attrice e presentatrice italo-spagnola nei panni di Fosca Innocenti, vicequestore di Arezzo al lavoro in un ambiente molto particolare: una Questura composta esclusivamente da donne. Una storia moderna e al passo coi tempi, che non ha mancato di conquistare il pubblico, non solo per la trama ma anche appunto per le meravigliose location in cui è inserita. Così come per la prima stagione, Fosca Innocenti 2 ha la stessa ambientazione e mette al centro del racconto la suggestiva città di Arezzo dove la protagonista si divide tra i casi da risolvere e la sua vita privata tra amici e colleghi. Al termine della prima stagione, Fosca decide finalmente di cedere al corteggiamento di Cosimo, suo storico amico da sempre innamorato di lei. Un finale passionale con Vanessa Incontrada che capisce di non poter fare a meno di lui e lo raggiunge per non farlo andare via. Solo dopo scoprirà che Cosimo, interpretato da Francesco Arca, non è partito e finalmente arriva il tanto desiderato bacio tra i due. Come detto Fosca Innocenti 2 è stato girato ad Arezzo mettendo in risalto alcuni dei simboli della città ma non solo. La produzione ha scelto di spostarsi anche in Umbria e Roma per determinate scene.

Fosca Innocenti 2 location della serie

Arezzo, città toscana di poco più di 96.000 abitanti, è celebre per aver dato i natali a numerosi poeti e artisti fin dal Rinascimento ed è l’ambientazione reale di Fosca Innocenti 2 così come avvenuto per la prima stagione. Ad esempio, il commissariato in cui lavora Fosca Innocenti si trova proprio in Piazza Grande, uno dei luoghi simbolo della città, anche se in realtà è il Palazzo della Fraternita dei Laici che si trova nella parte alta della stessa piazza. Tra le particolarità di questo edificio anche la presenza di uno degli orologi astronomici più rari d’Europa e il museo che comprende oltre 6000 opere. Una curiosità sulle location di Fosca Innocenti 2 riguarda l’enoteca di Cosimo, l’amico e amante della protagonista interpretato da Francesco Arca. Il locale si trova in via Seteria, come viene effettivamente detto nella fiction e si trova a pochi passi da Piazza Grande e tra l’altro porta lo stesso nome, Chiantineria. Ben diversa, in realtà, è la casa in campagna in cui vive Fosca Innocenti, che non è affatto ad Arezzo, ma bensì a Montecchio, un piccolo comune vicino Terni, in Umbria, circa 125 km più a sud della città toscana. Di Arezzo, nella serie Mediaset, ritroviamo comunque altre location meno importanti ai fini della trama generale, come Piazza San Francesco e la Basilica di San Domenico, all’interno di quest’ultima è presente una straordinaria opera d’arte, il crocifisso ligneo di Cimabue. Alcune scene di Fosca Innocenti 2 sono state girate anche presso il Podere di Pomaio, villa padronale costruita alla fine del 1800 situata sempre nei pressi Arezzo. Tutti gli interni, invece, sono stati ricostruiti negli studi di Roma.