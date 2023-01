Fosca Innocenti 2 quante puntate sono: trama

Fosca Innocenti 2 è su Canale 5: quante puntate sono la fiction con Vanessa Incontrada e la trama arricchita dalle novità nel cast con Lapo e Muniz

In diversi episodi sono tornate le avventure di Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, vicequestore di Arezzo pronta a vivere nuovissime indagini, come di consueto su Canale 5 o in streaming sull’applicazione di Mediaset Infinity. Dopo il successo della prima stagione, Fosca Innocenti 2 apre i battenti con un nuovo capitolo che vedrà amatissimi ritorni e anche importanti novità. L’esordio è previsto per venerdì 13 gennaio, ma l’appuntamento con Fosca Innocenti 2 andrà avanti per circa un mese, con quattro nuove puntate che sono divise nel corso delle prossime settimane. Ogni episodio di Fosca Innocenti 2 ha una durata di circa 100 minuti, ovvero un’ora e 40, con orario d’inizio fissato per le 21:40 circa e la fine poco prima di mezzanotte. Lo schema delle puntate è semplice: una a sera per i prossimi venerdì. La fine di Fosca Innocenti 2, quindi, è prevista per venerdì 3 febbraio 2023, a ridosso della settimana che vedrà esordire il Festival di Sanremo 2023, che per forza di cose monopolizzerà la scena anche se Mediaset quest’anno garantirà la sua programmazione abituale senza cambi in palinsesto. Ad ogni modo questo è il calendario delle quattro puntate di Fosca Innocenti 2 in onda su Canale 5 che affronterà su Rai 1 The Voice Senior:

Prima puntata: venerdì 13 gennaio 2023

Seconda puntata: venerdì 20 gennaio 2023

Terza puntata: venerdì 27 gennaio 2023

Quarta puntata: venerdì 3 febbraio 2023

Fosca Innocenti 2: la trama

Pronti a ritrovare, dunque, nel corso delle prossime quattro settimane Vanessa Incontrada, Francesco Arca e tutto il resto del cast di Fosca Innocenti 2. Con la trama della seconda stagione della fiction siamo di nuovo ad Arezzo, come nel primo capitolo, e ancora una volta troviamo la protagonista alle prese sia col suo lavoro, con casi che si susseguono e indagini da portare avanti, che con la propria vita personale, in particolare con la relazione con Cosimo che metterà Fosca davanti a scelte da prendere e ostacoli da superare. In tal senso, i due protagonisti devono fare i conti con alcune difficoltà derivanti da passato della vicequestore, perché una vecchia di fiamma di Fosca, Lapo Fineschi (new entry interpretato da Giovanni Scifoni), risveglierà nella donna dei vecchi ardori. Inoltre, Fosca si trova anche a dover difendere il casale dove è nata e ha trascorso gran parte della sua vita, visto che il suo possesso viene messo a rischio. Intanto, ovviamente, nella tram di Fosca innocenti 2 ci sono le indagini da portare avanti, che metteranno Vanessa Incontrada e il suo particolare olfatto davanti a sfide sempre più impegnative. Nella prima puntata di Fosca Innocenti 2, quella del venerdì 13 gennaio, la donna deve risolvere il caso di una giovane promessa sposa uccisa a poche ore dal giorno delle nozze. Nella seconda puntata della serie, venerdì 20 gennaio, il caso della serata sarà calato in un atelier di abiti vintage, dove verrà trovato il cadavere di una giovane sarta. La terza puntata di Fosca Innocenti 2, venerdì 27 gennaio, metterà il personaggio di Fosca Innocenti davanti a una particolare indagine: nel maneggio della sua migliore amica qualcuno ha tentato un omicidio e la protagonista dovrà quindi muoversi facendo i conti anche con sentimenti personali. Infine, nell’ultima puntata di Fosca Innocenti 2, prevista salvo cambiamenti, come detto, venerdì 3 febbraio , ci troveremo davanti a un deposito di profumi, luogo particolarmente stimolante per Fosca, che dovrà risolvere il caso di un giovane assassinato.