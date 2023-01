Masterchef 12 chi è stato eliminato ieri sera 12 gennaio

Chi è uscito ieri da Masterchef Italia 12, l’eliminato ha lasciato il cooking show per colpa di uno zabaione impazzito

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Masterchef 12 e chi è uscito è un concorrente tra Francesca e Giuseppe che hanno sbagliato le crepes susette al Pressure Test finale. Si era già captata l’aria di una puntata difficile fin dalla Mistery Box: per la prima volta al cooking show non c’era un ingrediente particolare nella scatola della paura ma le facce dei giudici. Ogni concorrente ha avuto random o Bruno Barbieri o Antonino Cannavacciuolo o Giorgio Locatelli. La prova consisteva nell’elaborare un piatto ricco di fantasia che rispecchiasse la personalità del giudice che era capitato utilizzando gli ingredienti che essi stessi avevano comprato per i concorrenti. Il più audace è stato Bruno Barbieri che per questa Mistery Box della quinta puntata di Masterchef 12 ha scelto ieri sera addirittura il fagiano. Come di consueto vengono scelti i piatti che a vista ai giudici sembravano i più buoni: quelli di Bubu, Lavinia, Sara e Leonardo. A vincere la Mistery Box ieri sera è stato Bubu, i peggiori invece Edoardo e Silvia. Si è passati così all’Invention Test della quinta puntata del cooking show, la difficoltà di questa prova era il dover lavorare con il concorrente con cui si ha il minor rapporto umano. Il vantaggio che ha avuto Bubu è stato quello di conoscere prima dell’Invention Test che in realtà la persona che sceglieva non era uno sfidante ma un collega di preparazione e così ha optato per Nicola. Da segnalare la scelta di alcuni ingredienti totalmente fuori alla portata di aspiranti chef non professionisti come il limone di mare e il rabarbaro. Vincente invece è stata l’azzardata quanto equilibrata spesa della coppia Bubu Nicola che hanno creato un piatto con fegato, coniglio e ombrina.

Ad avere l’applauso dei giudici è stato il duo formato da Sara e Francesco e quello di Mattia e Giuseppe. Al contrario l’Invention Test peggiore è stato quello di Ollivier e Hue. Antonino Cannavacciuolo in particolare ha disprezzato il risultato arrivato dal loro piatto, invece di unire due culture hanno provocato un effetto negativamente esplosivo. Peggio però hanno fatto solo altre due concorrenti, a perdere l’Invention Test e andare direttamente senza la prova in estera all’eliminazione sono Ivana e Laura. A vincere sono stati Giuseppe e Mattia che saranno i capi brigata della prova di gruppo. La prova in esterna di ieri sera nella quinta puntata di Masterchef 12 è stata nella meravigliosa Tropea, in Calabria nella Costa degli Dei dove i vincitori dell’Invention Test hanno guidato la squadra rossa e la squadra blu. Come si può facilmente dedurre i menu delle due brigate dovevano prevedere per antipasto, secondo e dolce una creazione con la cipolla di Tropea; anche il cocktail di benvenuto doveva avere la cipolla di Tropea. 1 ora e 45 minuti per i tre piatti per il giudizio severo di 35 calabresi doc e conoscitori della gastronomia locale. Giuseppe, capitano della brigata blu, sceglie Francesco, Leonardo, Nicola, Silvia, Edoardo e Francesca dicendo che la sua scelta è stata dettata dalla tecnica e dal voler scegliere persone non legate ai suoi avversari. Mattia, capitano della brigata rossa, ha optato per Bubu, Lavinia, Sara, Ollivier, Hue e Roberto spiegando che ciò che conta è il lavoro di squadra piuttosto che la tecnica.

Masterchef 12 quinta puntata prova in esterna a Tropea

Gli assaggi sono un vero e proprio testa a testa, i cocktail si equivalgono: negli antipasti vincono i blu grazie alla scelta dei gamberetti, il secondo vincono i rossi con il pesce spada marinato alla cipolla di Tropea e così ad essere decisivo è il dolce. I blu realizzano una pannacotta con crema di cipolla e anice stellato e i rossi una crema gialla con marmellata alla cipolla e crumble. I vincitori della prova in esterna a Tropea nella quinta puntata di Masterchef 12 di ieri sera è la squadra rossa, chi aveva realizzato il dolce perdente della brigata blu è stato Nicola che ha ammesso di aver sbagliato la grammatura della pannacotta. Vanno al pressure test tutti i componenti della squadra blu ovvero Francesco, Leonardo, Nicola, Silvia, Edoardo e Francesca a cui si aggiungono Laura e Ivana che avevano perso all’Invention Test. Arriva così la prova temuta quella che decreterà chi è uscito da Masterchef 12 nella quinta puntata ovvero il Pressure Test. In questa prova i concorrenti devono realizzare la crepes susette con tre difficoltà: la forma della crepes (non troppo spessa e nemmeno troppo sottile), la consistenza dello zabaione (non troppo liquido e nemmeno troppo denso) e l’equilibrio della marmellata all’arancia, mai troppo amara. Quello che sembrava un dolce semplice della pasticceria francese da realizzare in mezz’ora diventa un vero e proprio incubo per tutti i concorrenti. Le crepes migliori risultano senza dubbio quelle di Silvia, mentre il resto degli aspiranti eliminati realizzerà degli errori banali. Dopo i giudizi, arrivano ad un passo dall’eliminazione Francesca e Giuseppe. Chi è uscito ieri sera da Masterchef 12 è Francesca che è l’eliminata della quinta puntata: la concorrente, a differenza del suo avversario, ha sbagliato la forma della crepes, talmente doppia da essere costretta a tagliarla a listrelle. “Quelle di Giuseppe non erano buone ma almeno erano crepes” ha sentenziato Antonino Cannavacciuolo al momento dell’eliminazione. Barbieri l’ha salutata dicendo che durante il percorso nel cooking show è rimasto colpito dalla cultura culinaria di Francesca che però non è mai riuscita a metterla in pratica. L’eliminata in lacrime ha salutato tutti dicendo che durante la sua permanenza a Masterchef 12 ha imparato a rispettarsi.