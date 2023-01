Ultimo in concerto: date e biglietti tour 2023

Ultimo sarà protagonista di un tour negli stadi di tutta Italia nell’estate 2023: le date dei concerti e i prezzi dei biglietti

Uno dei grandi protagonisti dell’estate 2023 sarà senza ombra di dubbio Ultimo, pronto a tornare in scena negli stadi italiani dopo il tour della scorsa estate. Il 2023 si prospetta un anno molto intenso per il cantautore romano, che torna al Festival di Sanremo dopo la delusione dell’edizione 2019, quando con qualche polemica di troppo chiuse al secondo posto alle spalle di Mahmood, vincitore con il brano Soldi. Torna, ora, protagonista all’Ariston Ultimo, ma nel 2023 tornerà anche in alcuni degli stadi che lo hanno visto protagonista qualche mese fa. In prima battuta, Ultimo ha annunciato i concerti a Milano e nella sua Roma, poi vista la grande richiesta il cantante di I tuoi particolari ha aumentato la posta in palio, bissando la data di Milano e triplicando addirittura quella di Roma, con l’aggiunta, anche, della data zero a Lignano Sabbiadoro. Il tour 2023 di Ultimo inizia a luglio e andrà avanti per tutto il mese, sul sito di Ticketone è possibile acquistare i biglietti per i concerti, con i prezzi che vanno dai 40 euro a salire. Sono già sold out ben due date all’Olimpico di Roma, per il resto è rimasto ancora qualche biglietto disponibile. Questa è la lista dei concerti del tour 2023 di Ultimo negli stadi:

1 LUGLIO 2023 – LIGNANO SABBIADORO (UD): Stadio Teghil

7 LUGLIO 2023 – ROMA: Stadio Olimpico

8 LUGLIO 2023 – ROMA: Stadio Olimpico

10 LUGLIO 2023 – ROMA: Stadio Olimpico

17 LUGLIO 2023 – MILANO: Stadio San Siro

18 LUGLIO 2023 – MILANO: Stadio San Siro

Ultimo: la scaletta dei concerti

Il 2023 si prospetta ancora ricco di novità per Ultimo. Come detto, il cantante romano sarà di scena al Festival di Sanremo, dove si presenterà con la canzone Alba, col chiaro obiettivo di vincere la competizione. All’esperienza sanremese, come spesso accade, potrebbe seguire un nuovo progetto discografico, che potrebbe anche essere una versione deluxe dell’ultimo album di Ultimo, Solo, uscito nel 2021, ma anche un progetto completamente nuovo. Alla luce di tutto ciò, indovinare la scaletta dei concerti del tour 2023 di Ultimo è molto complesso. Sicuramente, il cantante di Cascare nei tuoi occhi porterà in scena nelle splendide cornici dello stadio Olimpico di Roma e di San Siro in Milano i brani più importanti della sua carriera, tratti dai quattro album in studio incisi. A ciò si aggiungerà Alba, la canzone che Ultimo presenterà a Sanremo, e poi sarà da vedere se la voce di Ipocondria rilascerà ulteriori brani. In attesa di notizie ulteriori, dunque, ripercorriamo la scaletta dei concerti dell’estate 2022, che potrebbe fare da mese a quella del tour 2023:

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

Medley: Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme Cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’universo

Giusy

Farfalla bianca

Quello che ci unisce

Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi