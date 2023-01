Dissing Shakira: cosa ha fatto e cosa è successo a Piqué

Il dissing di Shakira a Piqué ha avuto un risultato inaspettato: un accordo di sponsorizzazione per l’ex calciatore. Ricostruiamo cosa è successo

Il mondo del gossip non fa altro che parlare di cosa è successo a Piqué dopo quello che ha fatto a Shakira anche se nelle ultime ore arrivano notizie contrastanti sulla ex coppia che parla addirittura di un accordo commerciale. Shakira, 45 anni, dieci anni in più rispetto al suo ex marito da cui ha avuto due figli Milan e Sasha è la terza volta che con una canzone attacca l’ex calciatore del Barcellona. Inizialmente era stata Te Felicito, un modo sarcastico per mandarlo a quel paese dopo un tradimento con una ventenne, poi è stato il turno di Monotonia con Ozuna dove spiegava i motivi della rottura con suo marito, un successo internazionale che non ha avuto però i numeri che si immaginava la cantante colombiana. Arriva così una nuova canzone che incarna il miglior dissing di Shakira contro Piqué e per farlo questa volta si è avvalsa del produttore del momento Brzp in un format di successo che sta portando avanti da tempo. Nasce così Shakira: Brzp Music Sessions Vol 53 e questa volta ha fatto centro, quello che ha fatto Shakira a Piqué è sì esultarlo ma anche fargli avere una bella sponsorizzazione. Il nuovo singolo della cantante colombiana è uscito solo 24 ore fa ma ha già ottenuto una serie di record, infatti è il miglior debutto di una canzone spagnola su Spotify con 15 milioni di riproduzioni e il miglior numero di visualizzazioni su Youtube in un giorno oltre 70 milioni. Per le donne che continuano a condividere il video di Shakira su Youtube è diventata la paladina della giustizia, per aver asfaltato Piqué e la sua nuova fidanzata. L’ex calciatore dopo aver commentato su Twitter con varie emoticon di circo il nuovo singolo della ex moglie, ha ottenuto un contratto di sponsorizzazione milionario con la Casio. Non a caso diversi media locali sostengono che in realtà nelle famose dodici ore di accordo a Barcellona che Piqué e Shakira hanno trascorso per stipulare gli accordi con i rispettivi avvocati potrebbe essere inserito anche questo dissing per permettere all’ex calciatore e alla stessa cantante di guadagnarci. Infatti si vocifera che l’ex Barcellona abbia dei problemi economici e proprio nelle ore recenti ha perso anche i diritti per la nuova Coppa Davis, un accordo che doveva essere di 25 anni e che invece si è interrotto dopo pochi cinque anni. Proprio per questo Piqué potrebbe aver puntato tutto sulla Kings League, un nuovo torneo di calcio a 7 che trasmette in esclusiva su Twitch e YouTube. E stranamente proprio dopo il dissing di Shakira, Casio è diventato uno dei partner ufficiali del torneo. E adesso vi spieghiamo perché proprio Casio ha legato il suo nome a Piqué.

Nuova canzone Shakira testo e traduzione

Cosa ha detto Shakira nella sua nuova canzone contro Piqué ha dell’incredibile. Il significato di Shakira: Brzp Music Sessions Vol 53 è elementare: una donna tradita che si vendica sbeffeggiando il proprio ex davanti a tutto il mondo e insultandolo dandogli dell’idiota oltre a sminuire la nuova fidanzata di Piqué, tanto da diventare la paladina degli ex rancorosi sui social. Andiamo con ordine prima dice che “una lupa come me, non è adatta a ragazzi come te” poi ha detto “io sono superiore, tu stai con una del tuo livello” poi ha aggiunto “mi hai lasciato con la stampa alle porte e i debiti al fisco con accanto mia suocera, non mi hai ferito ma mi hai fortificato perché oggi le donne non piangono ma fatturano”. Shakira nel suo dissing non ha risparmiato nemmeno la nuova fidanzata di Piqué di nome Clara Chia e ha detto “hai un nome da brava persona, chiaramente non è come sembra” utilizzando “claramente” come termine per citare la ragazza. Nel testo della sua nuova canzone Shakira utilizza anche il termine Sal-Piqué che significa dissare ma è un gioco di parole per citare il nome dell’ex marito. Ma quello che più è diventato virale sui social di tutto il mondo è quello che ha fatto Shakira a Piqué nell’ultima parte della sua nuova canzone quando dice “hai sostituito una Ferrari con una Twingo” e “un Rolex con un CASIO”. Subito sono nati meme e account parodia per citare questa frase, ma alla fine è stato proprio lo stesso Piqué a irrompere sulla scena annunciando su Twitch che proprio CASIO, citato in senso dispregiativo da Shakira, è il nuovo sponsor del torneo da lui organizzato. L’ex calciatore è apparso con un CASIO al polso rispondendo agli attacchi dell’ex moglie con una frase “questo orologio è per sempre”.