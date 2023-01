Miley Cyrus Liam Hemsworth storia d’amore: ne parla nella nuova canzone

Flowers la nuova canzone di Miley Cyrus parla della sua storia d’amore e il matrimonio concluso con Liam Hemsworth: dettagli finora nascosti

Una storia d’amore alla Nicholas Sparks, senza il lieto fine. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono frequentati saltuariamente per un decennio prima che la loro relazione terminasse in seguito a un matrimonio vorticoso. La star di Hannah Montana ha conosciuto l’attore australiano sul set del film The Last Song, uscito nel marzo 2010. Dopo essersi innamorati durante la produzione, i due hanno fatto notizia per essersi lasciati e tornati insieme diverse volte prima che Hemsworth chiedesse alla Cyrus di sposarlo nel giugno 2012. Invece del matrimonio però, la cantante e l’attore hanno scatenato speculazioni sulla loro separazione nel 2013, con la conferma della rottura a settembre. Mentre la cantante di “Wrecking Ball” scriveva canzoni sulla rottura del fidanzamento, Hemsworth ha rilasciato un raro commento sulla loro relazione “Non è stata solo un’avventura. È stata davvero una parte importante della mia vita e lo sarà sempre. L’anno successivo, nel 2016, Miley Cyrus indossava di nuovo un anello di fidanzamento, confermando che i due erano tornati insieme. La coppia si è unita ulteriormente dopo un incendio che ha distrutto la loro casa in California, evento avvenuto nel 2018. Il 28 dicembre 2018 è la data del matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth avvenuto nella loro casa in Tennessee. Nell’agosto dello stesso anno si è diffusa la notizia che la coppia si era separata, quando sono emerse foto della cantante con Kaitlynn Carter. La risposta dell’attore non si fece attendere e scelse i social per annunciare la rottura: “Solo una nota veloce per dire che Miley e io ci siamo recentemente separati e le auguro solo salute e felicità per il futuro”. All’epoca Miley Cyrus aveva negato il tradimento e per farlo aveva usato anche lei i suoi social. In un lungo post ha spiegato che il matrimonio era finito ma ci teneva a precisare che la causa non era per un tradimento. Il divorzio è stato ufficializzato nel gennaio 2020.

Miley Cyrus nuova canzone: i dettagli del matrimonio fallito con Liam Hemsworth

Nella sua nuova canzone “Flowers”, Miley Cyrus prende in giro il suo matrimonio fallito con Liam Hemsworth e, come se non bastasse, ha pubblicato la canzone poche ore prima del compleanno dell’ex marito. “Eravamo buoni / Eravamo oro / Un sogno che non può essere venduto”, canta la Cyrus. “Eravamo giusti / Finché non lo siamo stati / Abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare”. Il testo della cantante di “Wrecking Ball” presenta un doppio significato, riferendosi alla casa multimilionaria di Malibu che condivideva con Hemsworth che è stata distrutta da un incendio del 2018 e descrivendo anche come la loro relazione si sia sgretolata nel tempo. Miley Cyrus, 30 anni, continua a cantare che “non voleva lasciare” l’attore di “Hunger Games”, 33 anni, ma poi ha capito di essere più felice e di stare meglio da sola. “Non volevo lasciarti / Non volevo mentire / Ho iniziato a piangere ma poi mi sono ricordata / Posso comprarmi dei fiori / Scrivere il mio nome sulla sabbia / Parlare con me stessa per ore / Dire cose che non capisci”, queste le parole della nuova canzone di Miley Cyrus. Nel video la si vede ballare per le strade di Hollywood con un look glamour in un completo dorato e grandi occhiali da sole neri: “Posso portare me stessa a ballare / E posso tenere la mia mano / Sì, posso amarmi meglio di te”, continua sulla melodia della ballata di Bruno Mars “When I Was Your Man”. Tra le parole presenti nel testo anche alcuni sentimenti ben precisi nei confronti del suo ex marito: “nessun rimorso” e “nessun rimpianto” e di dimenticare “ogni parola” detta da Liam Hemsworth mentre giace a bordo piscina indossando una sexy lingerie nera. Il video si conclude con la cantante di “Hannah Montana” che balla in una splendida villa indossando un completo da uomo senza camicia, lasciando intendere che la nuova casa che ha costruito senza un uomo è perfetta per lei. All’epoca dei fatti molti media avevano spiegato che Liam Hemsworth era venuto a conoscenza della loro separazione attraverso i social media, ma Miley Cyrus ha spiegato più volte che il matrimonio era già andato a rotoli.