Ospiti Fabio Fazio domenica 15 gennaio: spoiler su Sanremo

Domenica 15 gennaio riparte Che tempo che Fa e come al solito Fabio Fazio accoglie importanti ospiti: dal campione Pecco Bagnaia fino a Rosario Fiorello e molti altri

Torna presente anche in questo 2023 l’appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa, con tutta una serie di grandi ospiti pronti ad arricchire la serata. Si parte da un grandissimo campione dello sport italiano, il motociclista Pecco Bagnaia, che nella stagione che si appena compiuto ha vinto il motomondiale, diventando il quarto italiano a vincere il campionato di Moto Gp e succedendo, a più di dieci anni di distanza, a Valentino Rossi, ultimo italiano a trionfare su due ruote. Impossibile non ripercorrere, con Pecco Bagnaia, l’ultima stagione di Moto Gp, in attesa del ritorno del motomondiale per il campionato 2023. Oltre al campione in studio tra gli ospiti di Fabio Fazio ci sarà Rosario Fiorello, il grande protagonista nell’ultimo mese del format Viva Rai 2, che ha avuto un successo strepitoso e che potrebbe regalare altri spoiler su Sanremo 2023. La quota comica tra gli ospiti di Che tempo che fa del 15 gennaio si allunga con Antonio Albanese, che in studio su Rai 3 presenterà la nuova commedia in cui è protagonista: Grazie Ragazzi.

Spazio allo sport e all’intrattenimento, dunque, ma come sempre anche all’attualità nel salotto di Che tempo che fa. Tra i suoi ospiti domenica 15 gennaio Fabio Fazio accoglierà il senatore Pier Ferdinando Casini, e due importanti esponenti del mondo della medicina: il celebre virologo Roberto Burioni e il professore Franco Locatelli. Con loro sarà inevitabile fare un punto sulla situazione sanitaria del momento, col Covid che continua a persistere e altre minacce che si fanno sentire. Uno sguardo anche all’altro tema caldo dell’ultimo anno, ovviamente il conflitto in Ucraina, con i collegamenti con l’inviato Rai in Ucraina Ilario Piagnerelli e la presenza di altri importanti nomi del giornalismo: Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, direttore della stampa. In chiusura della serata ci sarà poi il consueto tavolo, che presenta alcuni volti molto noti dello spettacolo e non solo. Dai protagonisti dell’ultimo speciale di Lol in onda su Prime Video, Mara Maionchi e Mago Forest, alla coppia principe del pattinaggio italiano, quella composta da Niccolò Macii e Sara Conti. A chiudere ci sono Simona Ventura, Gigi Marzullo, Fabio Rovazzi e gli amatissimi protagonisti di Tali e Quali Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa nuova stagione

Domenica 15 gennaio 2023 segna il ritorno, quindi, di Che tempo che fa, ma non si tratta in assoluto di una nuova stagione, bensì della ripresa di quella cominciata a partire da domenica 9 ottobre 2022. Col finire delle feste natalizia si torna, dunque, a pieno regime con i soliti programmi che segnano i palinsesti delle principali emittenti televisive e tra questi non manca, ovviamente, lo show di Fabio Fazio, appuntamento fisso della domenica sera. Le puntate di Che tempo che fa vanno in onda, come di consueto, su Rai 3, a partire dalle ore 20 circa e anche per queste nuove puntate il conduttore è accompagnato dalle due donne che ormai sono delle veterano di Che tempo che fa: l’irresistibile Luciana Litizzetto e l’immancabile Filippa Lagerback. Come di consueto, le puntate di Che tempo che fa, anche quelle delle settimane scorse, sono visibili anche in streaming su Rai Play.