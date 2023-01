Madonna Tour 2023: costo biglietti concerto Milano

Madonna arriva anche a Milano col suo tour 2023: tutte le informazioni sui biglietti del concerto in Italia della cantante

Madonna sta per tornare in Italia. La leggendaria cantante ha annunciato le date del suo tour 2023 e per la gioia di tutti i fan italiani ci sarà anche una data del nostro paese. Madonna sarà di scena a Milano il 23 novembre 2023, una data attesissima per cui tutti gli spettatori si stanno già muovendo per assicurarsi un biglietto. In tal senso, la vendita per i biglietti del concerto di Madonna a Milano procederà per gradi. Una prima fase, che inizia alle ore 9 del 18 gennaio e termina alle 18, è riservata ai titolari della Carta American Express e ai membri del Fan Club ufficiale di Madonna. Dopo questa prima fase, la seconda fase di vendita riguarda i membri di My Live Nation, che potranno accedere all’acquisto dei tagliandi dalle ore 9 del 19 gennaio. Infine, a partire dalle 10 del 20 gennaio avrà inizio la vendita libera dei tagliandi, come sempre tramite i canali ufficiali come Ticketone. Per ciò che concerne i costi, questi vanno dai 46 euro dei settori a visibilità numerata e crescono vertiginosamente, con i 92 euro e 138 euro del quarto e quinto settore, mentre il parterre arriva a costare più di 200 euro. Oltre ai biglietti canonici, i fan hanno la possibilità di acquistare anche Vip Pack, che contengono diverse esperienze premium come l’accesso al dietro le quinte, un ricevimento pre-show e via dicendo. I prezzi di questi Vip Pack chiaramente crescono moltissimo, arrivando a sforare anche i 500 euro. Prezzi decisamente alti, ma il concerto di Madonna a Milano si candida davvero a essere uno degli eventi dell’anno e moltissimi fan si stanno già dando battaglia per comprare il tagliando e non perdersi questa esperienza unica.

Il tour 2023 di Madonna

A otto anni dall’ultima volta, Madonna torna, dunque, in Italia, con una data del suo incredibile The Celebration Tour, la tournée che celebra i 40 anni di carriera della cantante. Il tour porterà Madonna in giro per tutto il mondo, in 35 città del globo tra Stati Uniti, Nord America ed Europa, iniziando dalla data di Vancouver del 15 luglio e terminando il 1 dicembre ad Amsterdam. I concerti, come detto, sono volti a celebrare l’immensa carriera di Madonna e quindi vedranno la cantante esibirsi nei principali successi della sua discografia. Al fianco di Madonna, in tutte le date del tour 2023 ci sarà Caldwell Tidicue, noto Bob the Drag Queen, una presenza che arricchirà lo show che Madonna intende regalare ai suoi fan in tutto il mondo.

Queste sono tutte le date del tour 2023 di Madonna:

15 LUGLIO – Vancouver, BC – Rogers Arena

18 LUGLIO– Seattle, WA – Climate Pledge Arena

22 LUGLIO – Phoenix, AZ – Footprint Center

25 LUGLIO – Denver, CO – Ball Arena

27 LUGLIO – Tulsa, OK – BOK Center

30 LUGLIO – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

02 AGOSTO – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

05 AGOSTO – Detroit, MI – Little Caesars Arena

07 AGOSTO – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

09 AGOSTO – Chicago, IL – United Center

13 AGOSTO – Toronto, ON – Scotiabank Arena

19 AGOSTO – Montreal, QC – Centre Bell

23 AGOSTO – New York, NY – Madison Square Garden

24 AGOSTO – New York, NY – Madison Square Garden

30 AGOSTO – Boston, MA – TD Garden

02 SETTEMBRE – Washington, DC – Capital One Arena

05 SETTEMBRE – Atlanta, GA – State Farm Arena

07 SETTEMBRE – Tampa, FL – Amalie Arena

09 SETTEMBRE – Miami, FL – Miami-Dade Arena

13 SETTEMBRE – Houston, TX – Toyota Center

18 SETTEMBRE – Dallas, TX – American Airlines Center

21 SETTEMBRE – Austin, TX – Moody Center ATX

27 SETTEMBRE – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

04 OTTOBRE – San Francisco, CA – Chase Center

07 OTTOBRE – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

14 OTTOBRE – Londra, UK – The O2

21 OTTOBRE – Anversa, BE – Sportpaleis

25 OTTOBRE – Copenhagen, DK – Royal Arena

28 OTTOBRE – Stoccolma, SE – Tele2

01 NOVEMBRE – Barcellona, ES – Palau Sant Jordi

06 NOVEMBRE – Lisbona, PT – Altice Arena

12 NOVEMBRE – Parigi, FR – Accor Arena

13 NOVEMBRE – Parigi, FR – Accor Arena

15 NOVEMBRE – Colonia, DE – Lanxess Arena

23 NOVEMBRE – Milano, IT – Mediolanum Forum

28 NOVEMBRE – Berlino, DE – Mercedes-Benz Arena

1 DICEMBRE – Amsterdam, NL – Ziggo Dome