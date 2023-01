Gf Vip Antonella si sente incinta fa il test: la confessione a Nikita

Nausea e ritardo del ciclo, Antonella Fiordelisi pensa di poter essere incinta e chiede un test di gravidanza: la confessione a Nikita

Dopo Oriana Marzoli anche Antonella Fiordelisi ha un ritardo di ciclo al Grande Fratello Vip e l’ex schermitrice pensa di poter essere incinta del suo Edoardo. È da qualche giorno che la gieffina non nasconde la sua preoccupazione perché non le arrivano le mestruazioni dicendolo apertamente nella casa. La confessione che l’ha portata però a chiedere alla produzione un test di gravidanza è stata fatta dall’influencer salernitana alla sua nuova amica Nikita. Nel video virale su Twitter tra i Donnalisi si vede Antonella bisbigliare nell’orecchio a Nikita se potesse essere plausibile l’essere incinta, ha infatti rivelato all’ex volto di Pechino Express di farlo con Donnamaria tutti i giorni e poi c’è una parte che non è chiaramente udibile ma di chiara deduzione. Infatti le due sono scoppiate a ridere guardandosi negli occhi e poi Antonella ha chiosato con un “che devo fare, quello è scemo”. Queste parole ovviamente hanno fatto eco da Twitter fino ai principali portali di informazione anche perché non sono illazioni visto che la Fiordelisi ha chiesto alla produzione un test di gravidanza. Inoltre subito l’ex di Francesco Chiofalo già da mercoledì aveva prontamente avvisato Donnamaria del suo ritardo che aveva preso la notizia con un serenità dicendo “vabbè stiamo a vedere”.

Quello di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sarebbe il primo caso di concepimento avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ovviamente davanti alle telecamere. Si tratta in realtà di un vero e proprio record storico perché in nessun reality nel mondo è mai accaduta una cosa del genere. Si avvererebbe anche il desiderio di Sonia Bruganelli che in un’intervista disse che le sarebbe piaciuto all’interno della Casa una concorrente in gravidanza per mostrare anche questa realtà ai telespettatori.

GF Vip la settimana dei Donnalisi

Sempre tra alti e bassi la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Non mancano le discussioni tra i due anche a causa del carattere di lei e della propensione di lui ad essere amico di persone con cui lei non ha nessun tipo di rapporto, anzi. Solo due sere fa, l’ennesimo scontro tra Antonella e la coppia Oriana Onestini, con quest’ultimo che ha cercato in tutti i modi di smantellare ogni critica da parte dell’ex schermitrice. In precedenza i due avevano chiesto a Donnamaria di non coinvolgere la sua ragazza durante le prove dei giochi da portare nel GF Game Night, una presa di posizione che ovviamente non è piaciuta ad Antonella. Successivamente poi lo scontro verbale tra la salernitana, la spagnola e l’ex di Soleil con Antonella che poi si è rifugiata in camera tra le lacrime. A confortare la ragazza sono subito accorsi Nikita, Antonino e Daniele oltre ovviamente a Donnamaria che dopo alcuni battibecchi è riuscito a farsi perdonare e a chiarire la sua posizione nei confronti della ragazza. Come succede ormai da mesi, dopo la tempesta arriva il sole e anche questa volta Antonella e Edoardo sono riusciti a chiarirsi e a proseguire nella loro relazione tra lunghe sessioni di scacchi e tanto amore. Quando sono andati a dormire, si sono detti che si amano reciprocamente e che entrambi sono infastiditi dalle stesse cose quindi alla fine non sono così diversi come pensano.