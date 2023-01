Adriano Panatta moglie chi è Anna: conosceva l’ex

Adriano Panatta chi è la moglie Anna Bonamigo: quanti figli ha il campione di tennis e perché ha divorziato dall’ex moglie Rosaria Luconi

Chi è la moglie di Adriano Panatta, Anna Bonamigo e scopriamo la storia d’amore tra lei e il campione del tennis italiano, noto al tempo in cui scendeva in campo per trionfare come Ascenzietto. Nonostante si siano sposati in età matura, Adriano Panatta e sua moglie Anna Bonamigo si conoscono da sempre, per una storia che va un po’ a sfatare la “regola dell’amico” di Max Pezzali. Alle spalle due matrimoni naufragati nel divorzio, sono uniti da un legame molto forte che, prima d’essere amore, era una profonda amicizia. Lei non fa parte del mondo dello sport, tutt’altro, lavorando come avvocato civilista. Anna Bonamigo, 69 anni, ha da tempo avviato un proprio studio legale, all’interno del quale si occupa di diritto commerciale e societario. La coppia vive insieme a Treviso, dove si godono un matrimonio maturo ma allegro, come lo ha descritto l’ex tennista. Adriano Panatta, 72 anni, non ha mai smesso di credere a questa istituzione, volendo ancora sentirsi parte di una famiglia. Come detto, i due si conoscevano da molto tempo ma la scintilla è scoccata nel 2013, mentre entrambi erano in vacanza a Capri. Lei ha un ricordo ben chiaro di quel periodo, spiegando come sull’isola non sia successo nulla. In seguito, una volta a Treviso, ha ricevuto una sua telefonata, chiedendole di prendere appuntamento col sindaco per lui, dovendo organizzare un evento di tennis: “Lo accolgo e porto in giro, così chiacchieriamo. Iniziamo a sentirci e un giorno, rivedendolo, mi rendo conto che gli si era acceso l’occhietto. È un uomo sensibile e vero. Non fa gesti eclatanti ma c’è e il fatto che sia presente è il suo più grande pregio”.

Adriano Panatta figli

Adriano Panatta e la moglie Anna Bonamigo sono sposati dal 2020, ma prima, per ben 40 anni, il famoso tennista romano è stato sposato con Rosaria Luconi, sua prima moglie. Lei è una nota scrittrice e organizzatrice di eventi. Non si conoscono i motivi del loro divorzio, considerando la grande riservatezza del campione di tennis. Pratese di origine, Rosaria Luconi si è trasferita da giovane a Roma e oggi si sposta tra la Capitale e la Versilia, dove vive in una villa a Forte dei Marmi. Oggi il rapporto sembra essersi ormai del tutto interrotto, al punto che Panatta ha detto della sua ex moglie: “Non ci sentiamo più”. Il mondo del gossip ha spesso parlato del tennista romano e dei suoi presunti flirt, tra cui quello con Serena Grandi, quando era già sposato. Di questa storia ha parlato l’attrice, spiegando come durò due anni e fu tenuta segreta proprio perché lui era un uomo sposato. Sarebbero quindi i tradimenti il motivo del divorzio, ma in merito nessuno dei due si è mai esposto, tutelando anche i loro tre figli. Nel 1975 è nato Niccolò, 47 anni, nel 1979 Alessandro, 43 anni e nel 1980 Rubina, 42 anni. Tutti loro hanno seguito le orme del padre, tentando di diventare campioni del tennis come lui. Nessuno ha però raggiunto quei livelli, ma la passione è rimasta viva, al punto che Niccolò è diventato un insegnante di tennis.