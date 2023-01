Franca Gandolfi chi è la moglie di Domenico Modugno: matrimonio, figli e perché si sono sposati due volte

Franca Gandolfi è l’ex moglie di Domenico Modugno, vedova del cantante di Volare e madre dei suoi figli. Ha 90 anni ed è un’ex attrice e cantante di successo, che ha visto il picco della sua carriera tra gli anni ’50 e ’60. Ha lavorato con Fellini nel film I Vitelloni, Mario Monicelli e Luigi Comencini. Nella stagione 1956 1957 Franca Gandolfi ha collaborato anche con Totò nello spettacolo A prescindere essendo attrice di cabaret. Si parla sempre di colpo di fulmine nel mondo dello spettacolo ma, ricordando i primi tempi con il suo ex marito Domenico Modugno, Franca Gandolfi ha spiegato come non si sia trattato di un amore nato da un momento all’altro. È servito un po’ di tempo ma poi è stata travolta dai sentimenti: “Quando arrivava a casa era travolgente, e quando andava via lasciava il vuoto. Ha condiviso tutta la vita con lui e per questo è in possesso di ricordi preziosi, come la nascita del ritornello di Nel blu dipinto di blu (Volare). A suo marito non veniva l’idea giusta per completarlo, ma poi una folata di vento lo ha riportato al pianoforte per completare il capolavoro di fama mondiale. Come detto, Franca Gandolfi è stata un’attrice, impegnata soprattutto nel cabaret e teatro. Ha anche recitato con suo marito Domenico Modugno nel film Questa è la vita. Ha poi detto addio al cinema e alla televisione, ritirandosi nel 1963, così da dedicarsi in pieno alla famiglia. Dal matrimonio tra Domenico Modugno e Franca Gandolfi sono nati tre figli, nel 1958 Marco e poi i gemelli Massimo e Marcello nel 1966. La coppia è rimasta insieme per ben 43 anni, nei quali Franca non si è annoiata un solo giorno, ha raccontato, definendo il celebre cantante come un vulcano.

Franca Gandoli e Domenico Modugno: i due matrimoni

La moglie di Domenico Modugno ha svelato come il cantante al Festival di Sanremo fosse terrorizzato, perché per la prima volta si sarebbe dovuto esibire senza chitarra. Nella vita non voleva fare il cantante ma l’attore, e si è ritrovato in questa carriera un po’ per caso, perché nessuno voleva cantare. Franca Gandolfi e Modugno sono stati fidanzati per un totale di cinque anni, dal 1950 al 1955, e in quest’anno sono diventati marito e moglie, decidendo di sposarsi e mettere su famiglia. Un grande amore, celebrato con rito civile inizialmente, ma non tutti sanno che le nozze sono due, ovvero che Domenico Modugno si è sposato due volte. Qualche anno dopo, infatti, le nozze vennero ripetute anche con rito religioso, come svelato dalla vedova Franca Gandolfi molto tempo dopo la morte del cantante di Volare. Le nozze civili si tennero in Campidoglio ma nel 1960 i due si sposarono in una chiesa in gran segreto, lontano da paparazzi e curiosi. Un momento assolutamente intimo e prezioso, con i due sposi e i testimoni in abiti comuni, quelli di tutti i giorni: “Un giorno bellissimo. Sentivamo il bisogno di farlo davanti a Dio e fu un momento realmente nostro”.