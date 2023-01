Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi, Costanza: quanti figli ha l’attore di Black out vite sospese, il maggiore lavora nel Napoli calcio

Alessandro Preziosi, 49 anni, è uno degli attori televisivi e cinematografici più famosi d’Italia. Nato a Napoli il 19 aprile 1973, vanta una carriera molto legata alle fiction Rai e Mediaset, e nel 2023 esordisce con Black Out vite sospese. La sua vita privata lo ha visto impegnato in tre importanti relazioni, di cui una nata sul set di Elisa di Rivombrosa, della quale però parleremo dopo. I suoi fan vogliono infatti sapere chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi, Costanza, che citiamo unicamente per nome perché la compagna dell’attore napoletano è misteriosa e di lei non abbiamo molte informazioni. Si parla della coppia dal 2021 ma è ad aprile 2022 che finalmente qualche informazione in più viene svelata, dal momento che il settimanale Oggi li ha beccati insieme. L’attuale fidanzata di Alessandro Preziosi starebbe al suo fianco dal 2020, pare, riuscendo a mantenere segreta la storia per molto tempo, prima d’essere paparazzati. Il primo incontro tra l’attore di Black Out vite sospese e la nuova compagna Costanza sarebbe avvenuto a Roma, dando inizio a una frequentazione che si è trasformata in una vera e propria relazione. È amore vero, dal momento che lei è stata presentata anche ai figli di Alessandro Preziosi. Sui social non vi sono foto di Costanza ma dagli scatti rubati da Oggi appare più giovane dell’attore, ma non incredibilmente. Difficile pensare come possano essersi tantissimi anni di differenza tra loro.

Alessandro Preziosi figli

Decisamente più nota l’ex compagna di Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini, collega attrice di grande talento e successo, conosciuta come detto sul set di Elisa di Rivombrosa. Un amore nato in costume, quindi, dal quale è venuta al mondo una figlia, Elena, 16 anni, che ha però un fratello maggiore, Andrea Eduardo, 27 anni, frutto della relazione tra Alessandro Preziosi e Rossella Zito. La bellezza è di certo di famiglia e i due figli dell’attore di Black Out vite sospese hanno dei geni di prima qualità, con il maggiore Andrea Eduardo che sembra la copia del padre. Ha però scelto una strada diversa e non è affatto un attore. Si è diplomato presso il liceo classico Torquato Tasso, per poi laurearsi nel 2020 in Giurisprudenza alla Bocconi. Si è ritrovato in seguito nel mondo del calcio, ma non come sportivo, dapprima nella segreteria generale del Benevento e poi come assistente del team manager del Napoli per sette mesi. Ora ricopre il ruolo di Associate presso lo Studio legale e tributario RP Legal & Tax. La seconda figlia di Alessandro Preziosi, Elena, ha invece i tratti di sua madre Vittoria Puccini. Di lei non sappiamo molto ed essendo un’adolescente, deve ancora scegliere la propria strada nella vita. In molti si aspettano però da lei un ingresso nel mondo dello spettacolo, ma di certo i suoi genitori proveranno a tutelarla in ogni modo.