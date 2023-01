Black Out vite sospese quante puntate sono: trama

Quante puntate sono Black Out vite sospese, fiction Rai con Alessandro Preziosi: trama dei primi due episodi e qual è il segreto di Giovanni Lo Bianco

In diverse puntate Black Out vite sospese è una fiction Rai con protagonista Alessandro Preziosi, in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 23 gennaio, alle ore 21,25 fino a febbraio. Una storia drammatica, la cui trama ruota attorno a un mistero irrisolto che ricorda Rigopiano. Le location di Black Out vite sospese sono fantastiche, approfittando dei panorami splendidi del Trentino, con la storia che si svolge quasi totalmente all’interno di un albergo di lusso nella Valle del Vanoi, esclusiva località sciistica. Cosa accade qui, quando una valanga impedisce ai protagonisti di lasciare la zona, ha dell’incredibile.

Prodotta da Luca Barbareschi, Black Out vite sospese ha un cast stellare Italo tedesco. Come protagonista c’è Alessandro Preziosi nei panni di Giovanni Lo Bianco, affiancato da un ottimo carnet di attori: Rike Schmid, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Marco Rossetti, Maria Roveran e Mickael Lumiere. Le puntate di Black Out vite sospese sono quattro puntate da due episodi ciascuna, in onda ovviamente in quattro prime serate su Rai 1. I primi due appuntamenti sono in programma per il 23 e 24 gennaio. La terza puntata è invece prevista per il 30 gennaio, mentre l’ultima puntata della fiction con Alessandro Preziosi è fissata al 6 febbraio, a ridosso del Festival di Sanremo, per un totale di otto episodi complessivi. Una programmazione un po’ insolita, che ha dovuto tener conto proprio della kermesse musicale dal palco dell’Ariston guidata da Amadeus.

Black Out vite sospese trama

La trama di Black Out vite sospese non è ispirata alla storia vera di Rigopiano ma ruota attorno al segreto di Alessandro Preziosi. Tragedia nella Valle del Vanoi, dove una slavina taglia fuori quest’area dal resto del mondo, proprio durante la Vigilia di Natale. I soccorsi non possono trarre in salvo le persone bloccate all’interno del polo sciistico, con l’intero paese privo di elettricità, senza messi di comunicazioni funzionanti e completamente isolati. A trovarsi in tale condizione sono i clienti dell’albergo del posto e i pochi abitanti del paesino, con la storia che si concentra sul personaggio di Giovanni Lo Bianco, Alessandro Preziosi, giunto qui per una vacanza rilassante con i suoi giovani figli, Riccardo ed Elena. Con la trama di Black Out Vite Sospese arriviamo al vero intento, quello di ricostruire un rapporto con i due, dopo la morte della moglie, che lo ha spinto nuovamente nel ruolo di genitore a tempo pieno, che non ricopriva da molto tempo, essendo un importante broker finanziario. La verità, però, è che ha sempre taciuto il proprio passato a chiunque, ma il dramma di Black Out vite sopese ruota proprio intorno a questa confessione bloccata in gola. Va nel panico dopo aver riconosciuto Marco, ospite dell’albergo con la sua compagna Irene, che non ha di certo molti soldi da spendere ma ha voluto festeggiare la ripresa dal fallimento della sua officina, almeno in apparenza.

La verità è che ha scoperto che in zona si nasconde la sua ex moglie, costretta a vivere con sua figlia sotto copertura. Il suo nome è Claudia, primario di chirurgia che da tempo vive nella paura, in protezione testimoni, in attesa del processo che la vede come testimone. Ha infatti assistito a un omicidio di camorra e potrebbe incastrare un feroce boss, che è il fratello di Giovanni Lo Bianco, proveniente da un quartiere malfamato di Napoli e una famiglia criminale. Giovanni ha cambiato vita ma non ha cancellato il rapporto con suo fratello e ora è costretto a uccidere Claudia per tenere in piedi la facciata e proteggere i suoi figli. La donna, però, è l’unica a poter salvare sua figlia Elena, in coma dopo la valanga. Lunedì 23 gennaio vanno in onda i primi due episodi di Black Out vite sospese con Alessandro Preziosi, dal titolo Il gioco del destino e Una scelta impossibile.

Nel primo con la trama ci viene mostrata la valanga e le conseguenze sul paesino, isolato dal mondo, con Claudia tra i superstiti, che vive in una baita con sua figlia Anita. In albergo c’è però anche Marco, suo ex marito con la sua nuova compagna, che spera di poter portare via la sua bambina. Giovanni Lo Bianco è un broker solo in apparenza, dato il suo legame con il clan di camorra che vuole far fuori Claudia, prima che testimoni contro il boss, fratello di Giovanni. Lui intende proteggere i suoi figli da questa oscura verità ma la donna è un chirurgo e unica chance di salvezza di Elena, sua figlia, in coma dopo la valanga. Nella trama del secondo episodio di Black Out Vite Sospese vediamo Riccardo, intrappolato con Anita in un repaccio dopo la tragedia, riesce a tornare in albergo e spiega dove si trovi la giovane. Lei torna in albergo e qui ritrova Lorenzo, figlio dei proprietario dell’albergo che frequenta da mesi di nascosto. Il carabiniere Lidia prova a gestire la situazione ma deve fronteggiare la propria gravidanza dopo aver scoperto che il suo compagno è morto nella valanga. Lei rappresenta la Legge ma non sa che Giovanni ha un piano omicida in atto.