Alessandro Preziosi chi è la fidanzata dell’attore

Alessandro Preziosi, scopriamo chi è la ragazza dall’identità misteriosa che avrebbe conquistato il cuore dell’attore.

Tra i protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano un posto di rilievo è sicuramente occupato da Alessandro Preziosi, volto noto di molte fiction e di numerosi film. Nonostante la sua enorme notorietà, l’attore ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata e infatti non si sa moltissimo della sua vita sentimentale dopo la rottura con la nota attrice Vittoria Puccini, con cui l’uomo ha anche avuto la figlia Elena. Ora, però, pare che il cuore di Alessandro sia tornato a battere per una misteriosa donna: scopriamo di chi si tratta.

Alessandro Preziosi, chi è la fidanzata

Stando ad alcune indiscrezioni circolate in rete, l’attore avrebbe una nuova fidanzata di nome Costanza. Non si sa praticamente nulla di lei, i due non sono mai apparsi in pubblico e lo stesso Alessandro non ne ha mai parlato. A fare per primo il nome della ragazza è stato il settimanale Chi, che ha raccontato come l’attore si vedesse con una ragazza di nome Costanza, ma i due non hanno alcuna intenzione di uscire allo scoperto.

L’identità di Costanza è destinata dunque a rimanere avvolta nel mistero, come d’altronde quelle delle altre fidanzate di Alessandro Preziosi, che sulla sua vita privata mantiene sempre il massimo del riserbo. Una riservatezza dovuta sicuramente al non voler dare la sua sfera sentimentale in pasto al grande pubblico, per preservare le sue relazioni, specialmente quando sono con persone esterne al mondo dello spettacolo, come nel caso di Costanza. Per saperne di più dunque, non rimane che sperare in qualche scatto social o magari in qualche intervista dell’attore, qualora decidesse di sbottonarsi sulla vicenda. Altrimenti, il mistero continuerà ad aleggiare.

