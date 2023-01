Claudia Black Out vite sospese chi è Rike Schmid

Black Out Vite Sospese è la nuova fiction di Rai 1, che ha tra i protagonisti l’attrice Rike Schmid, che interpreta Claudia. Scopriamo di più su di lei.

Con protagonista femminile Claudia interpretata dall’attrice Rike Schmid è iniziata lunedì 23 gennaio 2023, Black Out Vite Sospese. La nuova fiction in quattro puntate di Rai 1 è diretta da Riccardo Donna (Un medico in famiglia, Le ragazze di Piazza di Spagna, Non dirlo al mio capo 2) per una produzione Italo tedesca. Accanto al chirurgo Claudia, il protagonista è il noto attore napoletano Alessandro Preziosi (Elisa di Rivombrosa, La masseria delle allodole, I Viceré, Maschi contro femmine, La vita bugiarda degli adulti), parte di un gruppo di persone che si ritrovano bloccate in un albergo di lusso in Trentino Alto Adige a causa di una valanga. In attesa dei soccorsi, nella trama i vari personaggi si scontreranno l’uno coi segreti dell’altro, in un crescendo di mistero e tensione.

L’altro personaggio principale della storia è dunque Claudia, primario di chirurgia d’urgenza che si trova in una baita poco distante, dove è nascosta per via di un programma di protezione testimoni: è infatti l’unica testimone di un delitto di Camorra. Il ruolo di Claudia è rivestito dall’attrice Rike Schmid la cui biografia e ricca di dettagli sulle sue origini e carriera. Rike Schimd, Claudia di Black Out vite sospese, è nata ad Hannover, in Germania, il 19 luglio 1979, e ha dunque 43 anni. Cresciuta a Colonia, inizia a recitare in teatro all’età di 12 anni, poi dai primi anni Duemila appare regolarmente in varie serie tv tedesche, diventando piuttosto celebre grazie al ruolo di Ursula Kaminski nella soap opera Il principe e la fanciulla, andata in onda in patria tra il 2003 e il 2007, e sulla Rai nel 2010. Claudia di Black Out Vite Sospese l’hai già vista sul piccolo schermo in altre fiction di successo. Dal 2017 ha iniziato infatti a lavorare nella televisione italiana, ottenendo un ruolo nella fiction Rai Maltese – Il romanzo del commissario, accanto a Kim Rossi Stuart. Successivamente, tornata in Germania, ha preso parte a vari episodi di serie poliziesche, tra cui anche Squadra Speciale Cobra 11. Nel 2022 è stata di nuovo in Italia per recitare in Black Out Vite Sospese, nel ruolo di ex moglie di Alessandro Preziosi.

Rike Schmid vita privata

Non può che nascere curiosità sulla vita privata di Rike Schmid che nel cast di Black Out Vite sospese è Claudia. Oltre alla sua carriera d’attrice, la protagonista femminile della fiction Rai è appassionata di sociologia, psicologia e scienze dell’educazione, e si è infatti laureata in sociologia nel 2009 a Berlino. È anche scrittrice, e ha pubblicato due libri, uno nel 2011 e uno del 2015, ma sono stati editi unicamente in Germania: Schauspielerinnen. Die Suche nach weiblicher Identität e Nimm mich mit nach Gestern. Non si sa altro, al momento, sulla sua vita privata e sentimentale. Rike Schmid ha un profilo Instagram, sul quale però pubblica quasi esclusivamente contenuti legati al suo lavoro di attrice. Non è quindi possibile dire se sia fidanzata o sposata. Tra le curiosità su di lei c’è sicuramente il suo precoce talento attoriale. Claudia di Black Out Vite Sospese ha infatti ottenuto il suo primo ruolo di spicco in Germania subito dopo il liceo, quando era appena maggiorenne! Tra le passioni di Rike Schmid, i viaggi, la lettura di un buon libro e da degna laureata in Sociologia osservare il comportamento delle persone. L’attrice ha definito il personaggio che interpreta nella fiction Rai con Alessandro Preziosi energica, sensibile e particolarmente interessante fino all’ultimo episodio.