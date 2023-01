Mare Fuori 3 trama: la storia della terza stagione

Mare Fuori 3 la trama della nuova stagione in uscita dal 1 febbraio su Rai Play. Nel cast nuovi personaggi tra cui la sorella di Ciro: Sara Ricci

Mare Fuori 3 con una trama avvincente a partire da mercoledì 1 febbraio tornerà sulla piattaforma streaming di RaiPlay con i primi sei attesissimi episodi . La messa in onda su Rai2 ci sarà solo due settimane dopo a partire dal 15 febbraio. La serie tv ambientata a Napoli narra la le vite tutt’altro che facili di un gruppo di ragazzi internati in un carcere minorile ispirato a quello realmente esistente sull’isolotto di Nisida nella periferia occidentale della città partenopea. Una trama che offre uno spaccato di una realtà cruda in cui a ragazzi provenienti dai contesti più disparati viene data l’opportunità di costruirsi una vita migliore; proprio la trama thriller è stata una delle ricette del successo della fiction esploso soprattutto dopo l’uscita delle prime due stagioni sulla popolare piattaforma di streaming Netflix. La Rai ha pubblicato una piccola anteprima della nuova stagione di Mare Fuori 3 in cui possiamo vedere un momento di dolcezza tra Rosa Ricci e il fratello Ciro che viene interrotto da tre ragazzi che rivolgono complimenti indesiderati alla ragazza causando la reazione del fratello; il video si conclude con Ciro che avverte la sorella di stare attenta a non innamorarsi del ragazzo sbagliato ed è proprio qui che compare Carmine uno dei protagonisti di questa terza stagione della fiction ambienta al carcere minorile di Nisida.

Continuiamo con la trama di Mare Fuori 3 con un resoconto dettagliato dei primi 6 episodi della terza stagione per chi ha voglia di scoprire in grandi linee cosa accadrà nelle prime sei puntate. Nell’episodio 1 Rosa si fa arrestare per vendicare i fratelli e il padre. Il suo bersaglio è proprio Carmine. Cardiotrap attende la notizia della morte di Fabio. Paola è intenzionata a lasciare Massimo mentre Pino e Kubra sono sempre più vicini all’amore. Edoardo invece sta per essere spedito a Poggioreale. Nella trama del secondo episodio di Mare Fuori 3 Carmine scopre che Mimmo ha ricevuto un incarico da Donna Wanda. Beppe cerca di convincere Latifah a restare a Napoli per ricostruire un rapporto con la madre ma la ragazza non è molto convinta. La fuga di Filippo e Naditza rivela nuovi aspetti della personalità del ragazzo. Edoardo ha bisogno di parlare con Pirucchio mentre Rosa è al capezzale di Don Salvatore. È con la trama del terzo episodio della fiction ambientata al carcere minorile di Nisida che vediamo Donna Wanda invitare Mimmo a far desistere Rosa Ricci dal suo desiderio di vendetta. Edoardo a sua volta vuole vendicarsi di Mimmo e minaccia Pirucchio. Filippo e Naditza incontrano i primi ostacoli nella loro vita di ricercati.

Carmela incarica Salvo di far entrare nel carcere tre ragazzi da far diventare uomini fidati di suo marito. Nel quarto episodio Mimmo obbedisce agli ordini di Donna Wanda ma il piano sarà sventato da Carmine. Pirucchio deve decidere se ribellarsi a Edoardo. I nuovi arrivati nell’Ipm creano subito scompiglio. I ragazzi faranno conoscenza di una nuova educatrice di nome Sofia. Beppe e Latifah rivivono il loro amore passato. La notizia choc arriva con la trama del quinto episodio di Mare Fuori 3: la morte di uno dei ragazzi fa scontrare Edoardo e Mimmo. Massimo non si dà pace per non essere riuscito a salvare il ragazzo mentre Paola è alle prese con la nuova educatrice. Latifah inizia ad accusare la mancanza della figlia. Rosa Ricci fa visita al padre, Filippo e Naditza riescono a incontrare Carmine e una nuova detenuta fa il suo ingresso nell’Ipm. Infine nel sesto episodio della terza stagione di Mare Fuori Viola e Rosa si scontrano perché quest’ultima non ha ancora vendicato Ciro. Massimo capisce che Mimmo vuole confessare qualcosa. Kubra scrive una lettera alla madre. Viola attira l’attenzione di tutti con un gesto eclatante.

Mare Fuori 3 Nuovi personaggi nel cast

Il cast di Mare Fuori 3 è un mix di vecchi attori ormai diventati storici e clamorosi nuovi personaggi. Nella nuova stagione della fiction dei ragazzi dell’IPM di Nisida sono ovviamente confermati due big, il ritorno di Carolina Crescentini nei panni di Paola e Carmine Recano nei panni di Massimo. Nicolas Maupas e Valentina Romani sono Filippo e Nadiza al centro di questa terza stagione di Mare Fuori. Anche l’iconico Carmine di Salvo interpretato da Massimiliano Caiazzo è star della fiction Rai. Lo stesso attore in conferenza stampa ha spiegato che il suo personaggio cambierà ancora una volta pelle, diventando come nessuno si sarebbe mai aspettato. Nel cast di Mare Fuori 3 ci saranno delle new entry: Lucrezia Guidone interpreterà Sofia Durante, la nuova educatrice dell’istituto; Giuseppe Pirozzi sarà Raffaele di Meo un quindicenne figlio di una tossicodipendente; Francesco Panarella vestirà i panni di Luigi Di Meo, l’ambizioso fratello di Raffaele; Clara Soccini reciterà nel ruolo di Giulia una trapper milanese che pensa solo a se stessa e infine Maria Esposito sarà Rosa Ricci, sorella di Ciro pronta a vendicare la morte del fratello e nuovo personaggio di spicco del cast di Mare Fuori 3.