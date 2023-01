Uomini e Donne Cristina Tenuta prima e dopo: era già nel programma

La dama del trono over Cristina Tenuta era già a Uomini e Donne diversi anni fa: cosa faceva prima nel programma e com’è cambiata

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Cristina Tenuta non è propriamente una novità nel parterre di Canale 5. La dama ha fatto il proprio ingresso nel programma in questa stagione, ma già in passato è stata protagonista a Uomini e Donne, in una veste completamente diversa. Era il 2013, infatti, quando Cristina Tenuta era protagonista nello studio di Uomini e Donne tra il pubblico parlante, come possiamo ben vedere in questa clip su Instagram. Sono passati ben dieci anni da quell’esperienza, oggi Cristina Tenuta ha 42 anni, quando è stata protagonista nel pubblico parlante ne aveva, quindi, poco più di 30, ed è tornata a Uomini e Donne, ma questa volta dall’altra parte della barricata, per così dire, al centro della scena per vivere la sua ricerca dell’amore. Vedendola in studio dieci anni fa, sembra che il tempo non sia passato per Cristina Tenuta, ancora riconoscibilissima con la sua capigliatura bionda, con un aspetto molto giovanile e con la sua carica che, come abbiamo potuto vedere, l’ha sempre connaturata. Il video che rappresenta Cristina Tenuta nello studio di Uomini e Donne nel 2013 è diventato immediatamente virale, facendo il giro del web, con i fan che hanno sottolineato come, con il passare degli anni, ha cambiato molto il suo aspetto fisico rimanendo sempre bellissima. Sono tanti infatti gli utenti che hanno riconosciuto Cristina solo dopo aver sentito la sua voce, mentre il viso sembra cambiato soprattutto zigomi, labbra e occhi.

Chi è Cristina Tenuta

Nata a Roma il 28 settembre del 1980, Cristina è una discendente del Conte Alessandro Vincenzo Siciliano, imprenditore che ha vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 e ha fatto fortuna in Brasile, ottenendo verso il termine della propria vita il titolo di conte dall’allora Papa Benedetto XV. Origini nobili, dunque, per la dama romana, del cui passato non si sa moltissimo, se non che ha una figlia, presenza importantissima nella sua vita che regola anche i suoi comportamenti nel programma di Maria De Filippi. L’ingresso a Uomini e Donne di Cristina Tenuta è dovuto a un altro grande protagonista dello show, ovvero Riccardo Guarnieri, che si è interessato a lei, chiedendole il numero e proponendole di sentirsi in privato fuori dallo show. Dopo qualche incertezza iniziale, i due comunque iniziano a sentirsi e s’incontrano in studio, ma le cose non vanno per il meglio e la frequentazione tra Cristina e Riccardo, di fatto, non parte mai.

Nello studio di Uomini e Donne, però, Cristina Tenuta mette gli occhi su un altro cavaliere, ovvero Armando Incarnato, ma anche in questo caso le cose non vanno benissimo. Dopo l’avvicinamento iniziale, la frequentazione tra Armando e Cristina non è decollata e i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne arrivano a scontrarsi. Tuttavia, Cristina ha deciso comunque di non arrendersi e di rimanere nel programma, anche se ancora non ha trovato un cavaliere capace di entrare nelle sue grazie, tanto che molti fan sui social hanno cominciato a sostenere che in realtà la dama sia molto interessata ad Armando e che sta aspettando il momento giusto per rifarsi sotto, nonostante gli scontri col cavaliere siano stati abbastanza palesi.