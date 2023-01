Asia Argento e Morgan storia d’amore: perché si sono lasciati

Asia Argento e Morgan la storia d’amore: gli alti e bassi di una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano

Asia Argento e Morgan hanno avuto una storia d’amore dal 2000 al 2007. Un amore turbolento che fece parlare molto i giornali dell’epoca. Lei rimase incinta pochissimi mesi dopo l’inizio della relazione fatta di pochi alti e moltissimi bassi. Tanti i litigi tra la figlia del regista Dario Argento e il leader dei Bluvertigo ma dopo la nascita della figlia Anna Lou decisero di vivere in un albergo di lusso a Milano. Si tratta forse di uno dei pochi periodi felici per la scombussolata coppia tant’è che Morgan trovò la giusta ispirazione per scrivere un disco “Canzoni dell’appartamento”. Ma l’amore finisce nel più amaro dei modi, Morgan accusò Asia di averlo portato sulla dolorosa strada della tossicodipendenza distruggendo la sua autostima e portando poi lo stesso cantautore a pesare 45 chili a causa degli abusi subiti, mentre Asia attaccò Morgan di non aver mai speso un soldo per la figlia: i due nelle varie ospitate in televisione non risparmiarono accuse e parole forti. Tra le tante questioni, Asia Argento spiegò che Morgan dichiarava il falso e che era stato lui a lasciare lei scappando con la figlia. Dopo la turbolenta storia con il cantautore, nel 2008 Asia cambiò vita e convolò a nozze con il regista Michele Civetta con cui però divorziò nel 2013.

Asia Argento e Morgan figlia

A distanza di anni, il rapporto tra Asia e Morgan è migliorato anche grazie alla figlia Anna Lou. Nel 2021 Morgan dedicò alla ex compagna un’accorata dedica per il suo compleanno. Più recentemente il cantante milanese ha difeso Asia dopo l’uscita della biografia non autorizzata Down and out in Paradise dove sulla morte per suicidio dello chef Anthony Bourdain con cui Asia aveva avuto una relazione, si fa indirettamente cenno a una presunta responsabilità dell’attrice nel suicidio dell’ex compagno. In quest’occasione Morgan ha dichiarato che anche se non è più innamorato della madre di sua figlia, la rispetterà sempre. La stessa Asia Argento ha raccontato di essere comunque una fan del cantautore e di averlo seguito con grande entusiasmo nella sua avventura a Ballando con le Stelle rivelando di aver spesso scambiato messaggi con lui per gestire al meglio il percorso nello show di Raiuno dove la stessa attrice aveva partecipato qualche anno fa. Come detto Morgan e Asia Argento hanno una figlia di nome Anna Lou, nata il 20 giugno 2001 a Lugano. Dopo un’infanzia scandita dai litigi dei genitori per il suo affido e mantenimento, la ragazza che oggi ha 21 anni, studia all’Accademia di Belle Arti ed è anche lei attrice come la madre. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto all’età di 13 anni sul set del film Incompresa diretto proprio da Asia Argento. Altre apparizioni ci sono state nel musical dalle tinte dark Shadow del 2020 e il cortometraggio franco-italiano le Les Rossignols del 2022; ai più però la figlia di Morgan e Asia Argento è nota soprattutto per aver recitato nella terza stagione della serie Netflix Baby.