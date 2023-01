Che Dio Ci Aiuti 7 Alessandro Bruni chi è Giuseppe: era ne Il Segreto

In Che Dio Ci Aiuti 7 Alessandro Bruni Ocana è Giuseppe, magistrato che piace a Cate: lo hai già visto ne Il Segreto

Giuseppe è il bel magistrato dagli occhi azzurri che ha rubato il cuore di Cate, la ragazza del coro in Che Dio Ci Aiuti 7. L’attore che interpreta questo losco personaggio che avrà molto da dire nella serie con Francesca Chillemi, si chiama Alessandro Bruni Ocana. Un volto il suo che non è sfuggito alle telespettatrici e ai telespettatori appassionati di una grande serie tv spagnola: Il Segreto. Infatti l’attore che interpreta Giuseppe in Che Dio Ci Aiuti 7 a Puente Viejo era l’affascinante dottore Alvaro. La sua biografia e il suo curriculum sono già molto ricchi: Alessandro Bruni Ocana è nato il 10 marzo del 1989 sotto il segno dell’Ariete e ha quindi 33 anni di età, è alto 1.80 m. Le sue origini sono italo spagnole, è nato infatti a Milano da papà italiano e mamma di Madrid, ha trascorso la sua infanzia nel migliore dei modi viaggiando appunto tra il nostro Paese e la Penisola Iberica. Già a 14 anni ha solcato il suo primo palcoscenico partecipando al Festival del Teatro dei Giovani “Lingua e Scena” di Torino.

È stato questo l’evento che ha portato Giuseppe di Che Dio Ci Aiuti 7 a comprendere che la sua carriera di adulto sarebbe stata quella di adulto. Così Alessandro Bruni Ocana decide quindi di restare in pianta stabile a Milano e di iscriversi ad una scuola per attori, ha infatti studiato all’Accademia d’Arte Drammatica di Paolo Grassi dove si è laureato a 21 anni per poi passare automaticamente, grazie alle sue capacità, alla Compagnia di Teatro dell’Elfo. La sua carriera ha così inizio con il teatro solcando i palcoscenici più importanti d’Italia come il Piccolo di Milano e lo Stabile di Torino, vincendo nel 2012 il premio come miglior giovane attore grazie al suo ruolo in Rosso dove interpretava l’assistente del pittore Mark Rothko. Contemporaneamente muove i suoi primi passi nel mondo della televisione e in diverse serie web, Giuseppe di Che Dio Ci Aiuti 7 è così Danny nella serie Trust, la popolarità arriva con ben 60 puntate de Il Segreto di Puente Viejo dove interpreta il dottor Alvaro. In Italia partecipa alla serie Sei Bellissima mentre al cinema è in Tolo Tolo di Checco Zalone. Si sa poco sulla sua vita privata, non sappiamo se Alessandro Bruni Ocana sia fidanzato o single.

Che Dio Ci Aiuti 7 il segreto di Giuseppe

Giuseppe in Che Dio Ci Aiuti 7 appare nella terza puntata della serie tv quando si presenta a Cate per introdurre suo figlio nel coro. Un colpo di fulmine per la giovane che rimane estasiata dalla bellezza del papà di Filippo. Successivamente si vedrà Giuseppe nella quinta puntata, ma aveva lasciato il segno già nella precedente quando si vede che manda un messaggio su Instagram a Cate dove le invia un piccolo video del coro per tirarla su di morale. Solo grazie ad una casualità Cate scopre che Giuseppe è in realtà sposato perché la moglie litiga fuori la porta del convento con l’ex babysitter che ha licenziato dopo il suo ritorno a casa. Nella quinta puntata si scopre poi che proprio la babysitter è incinta al quarto mese.