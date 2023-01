GF Vip Antonella Edoardo notte choc crisi d’ansia mani addosso e denunce

Gf Vip crisi Antonella ed Edoardo, accuse di mani addosso e attacco di panico: cos’è successo nella notte in Casa e perché Edoardo vuole suo padre per una denuncia

Il rapporto tra Antonella ed Edoardo Donnamaria è arrivato ad una nuova profonda crisi scoppiata questa notte dopo un litigio furioso, manco a dirlo, per l’acerrima nemica della bella influencer salernitana: Oriana Marzoli. Il risultato è una crisi d’ansia dell’ex schermitrice che sta ancora malissimo dopo il comportamento del suo fidanzato. Edo D. a sua volta è furioso per le accuse della Fiordelisi a tal punto da chiedere, preso dall’ira, l’intervento di suo padre Vincenzo, noto avvocato, per una denuncia se non arrivano le scuse della sua Donnalisi. Ricostruiamo cosa è successo stanotte nella Casa più spiata d’Italia e le ultime notizie sul Gf Vip. È tornata la Gf Vip Radio e tra i primi a farne parte ci sono state Oriana, la Murgia e appunto Donnamaria. Ad Antonella non sono andate giù le parole che la venezuelana e l’attrice di Tutti pazzi per amore hanno avuto nei suoi confronti, su cui ci soffermeremo in seguito. A dare maggiormente fastidio alla Fiordelisi è stato Edoardo che durante il siparietto su di lei non l’ha difesa. È scattata così la rabbia dell’ex schermitrice che ha urlato in una evidente crisi d’ansia e di pianto di non riconoscere più il suo fidanzato. Inoltre l’influencer ha rinfacciato al volto di Forum di essere troppo amico di Oriana, che la denigra quotidianamente, e di non esporsi con nessuno preferendo non andare in nomination e andare avanti al Grande Fratello Vip a lei. Lo sfogo di Antonella contro Edoardo è stato il coronamento di un altro litigio pesante in cui la gieffina aveva utilizzato una frase pesante nei confronti del suo ex o presunto tale “mi hai messo le mani addosso e non si fa”. Donnamaria è esploso prima negando assolutamente di non attaccare gli altri per strategia visto che non parla nemmeno con Antonino e Attilio, aggiungendo di non voler litigare con Oriana a cui vuole bene e infine arrabbiandosi molto per quella frase ritenuta infelice. Stanotte nella casa del GF Vip ha infatti confessato a Luca Onestini che se Antonella non gli chiede scusa, ha intenzione di chiamare suo padre, noto avvocato, per una denuncia. E se non gli fosse concesso dalla produzione questa possibilità, è pronto ad abbandonare la Casa. I fan dei Donnalisi si sono spaccati su chi difende Edoardo dicendo che sono litigi da innamorati e chi invece ritiene pessimo il suo atteggiamento nei confronti della sua ragazza dicendo che ha solo bisogno di un abbraccio. Tra l’altro le ultime notizie sul GF Vip sia da Twitter che dalla diretta parlano di una crisi tra Antonella e Edoardo non sanata.

Gf Vip Antonella e Edoardo cosa è successo alla Gf Vip Radio

La prima puntata del GF VIP Radio ha ulteriormente deteriorato i rapporti nella casa con Antonella Fiordelisi che ha annotato durante la diretta di Edoardo Donnamaria con Oriana, Luca Onestini e la Murgia tutte le offese ricevute. Tra le varie frasi che hanno infastidito l’influencer, anche alcuni dettagli sui rapporti intimi avuti con il fidanzato nella Casa con la bionda venezuelana che ha simulato i versi fatti dalla ex di Chiofalo. Inoltre oltre alle tante battute, Donnamaria ha anche dedicato una canzone per quando i Donnalisi si lasceranno, un gesto che ha colpito in maniera negativa Antonella. A far riflettere è che il volto di Forum già aveva intuito che qualcosa non sarebbe andata giù all’ex schermitrice infatti si è mostrato subito preoccupato per la reazione della Fiordelisi che avrebbe potuto non cogliere l’ironia di tutto il blocco di GF VIP Radio in cui direttamente e indirettamente sarebbe stata citata insieme all’amica Nikita. Inoltre a far discutere su Twitter tra i Donnalisi e i Nikiters è la censura, a loro dire, del discusso quartetto impegnato nella trasmissione radiofonica della casa che è stato realmente interrotto e per loro il motivo è dovuto all’eccessiva volgarità dello show. La produzione ha invece parlato di problemi tecnici che hanno impedito il prosieguo del GF VIP Radio. Donnamaria ha contestato, dietro le spalle, ad Antonella di essersi circondata di persone che le danno sempre ragione e che non le fanno comprendere quando sbaglia, quando deve chiedere scusa e quando fa troppo la vittima.