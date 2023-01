L’isola delle rose nuova canzone Blanco testo e significato

Blanco torna con una nuova canzone dal titolo L’isola delle rose: amore e passione sono al centro del brano dalle sonorità molto elettroniche

Dopo un 2022 da sogno, Blanco è pronto a vivere anche un 2023 da assoluto protagonista e ha fatto il suo ritorno con L’isola delle rose, nuovo singolo che potrebbe essere un tassello di un nuovo progetto musicale, dopo la hit estiva Nostalgia. Poco meno di un anno fa, il cantante bresciano ha trionfato al Festival di Sanremo insieme a Mahmood con Brividi, poi ha vissuto un tour clamoroso in giro per l’Italia, con praticamente tutte le date andate sold out. Ora, nel 2023 Blanco sarà protagonista del suo primo, attesissimo, tour negli stadi e ora è pronto a regalare L’isola delle rose ai suoi fan, speranzosi che prima dei concerti estivi possa arrivare un nuovo album del cantante. Per adesso, comunque, la grande novità è il primo singolo del 2023 di Blanco.

La canzone è un’intensa ballata d’amore, contrassegnata dalle solite sonorità elettroniche molto riconoscibili dell’artista bresciano. Il protagonista ricorda un amore molto forte, che è una passione travolgente e catalizzante, ancora molto viva. Dai primi incontri, sia fisici che spirituali, fino all’affermarsi dell’amore, che nonostante il tempo non perde la sua carica. Quello cantato da Blanco è un amore salvifico, capace di legare alla persona amata, ma anche di vincere le fragilità e di completare una metà mancante. Con l’isola delle rose Blanco canta un amore travolgente e intenso.

L’isola delle rose: il testo della canzone di Blanco

E sono il solito bastardo

e scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

amo questa vita e questo fott**o disagio

anche se piano piano mi corrodi

e mischio sorrisi con le droghe

non ci sono mai stato, son cambiato

da quando scopavamo forte nello scantinato

da quando rubavo gli anelli e ti le regalavo

da quando ti spogliavi nuda e ti fotografavo

Tu mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è ricco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

ti ricordo che in passato

non volevo fossi mia mia mia mia mia come se

fossi stata tu ad aver scelto me, solo per

rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia mia mia mia mia come se

fossi stata tu ad aver scelto me, solo per

portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose, sull’isola delle rose

Se dici che non faccio più parte delle tue priorità

cerco di capire se la tua bugia o è la verità

oh oh tutti in fiamme

oh oh ricordi in fiamme

oh oh i tuoi occhi in fiamme

come fossi in fiamme

Tu mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

il tuo sapore è ricco del mio dolore

ma se mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro

fino a rendermi uno schiavo

ti ricordo che in passato

non volevo fossi mia mia mia mia mia come se

fossi stata tu ad aver scelto me, solo per

rendermi un po’ meno fragile

come spezzare un fiore

volevo fossi mia mia mia mia mia come se

fossi stata tu ad aver scelto me, solo per

portarti una notte insieme a me

sull’isola delle rose

volevo fossi mia, una mia fantasia