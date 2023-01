The Voice Senior 2023 perché non va in onda: parla la Clerici

The Voice Senior 2023 stasera salta l’appuntamento settimanale del talent Rai1: perché non va in onda la trasmissione condotta da Antonella Clerici

Dal 13 gennaio il venerdì sera di Rai1 è stato scandito dall’appuntamento musicale di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e arrivato ormai alla sua terza edizione. Il talent canoro che vede cantanti Over 60 sfidarsi a colpi di musica e suddivisi in squadre capitanate da Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri. Questa sera 27 gennaio però la trasmissione non andrà in onda, come annunciato su Twitter da Antonella Clerici e comunicato durante la trasmissione È sempre mezzogiorno. Proprio oggi ricorre la Giornata della Memoria per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. Questa sera andrà in onda il programma Binario 21 condotto da Fabio Fazio che ospiterà in studio la senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta ai campi di sterminio e testimone attiva della Shoah. Proprio per il passato e per il suo impegno nel raccontare la propria drammatica esperienza, Liliana Segre è diventata presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Nel palinsesto originario The Voice Senior sarebbe dovuto andare in onda dopo la trasmissione di Fazio alle 21 e 50 ma visti i tempi stringenti e data l’importanza dell’argomento di questa sera si è deciso di rimandare. Nulla da temere quindi per i fan del talent che dovranno attendere solo pochi giorni per vedere nuovamente in tv la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Infatti per recuperare la puntata, ci saranno ben due appuntamenti previsti per la prossima settimana. The Voice Senior andrà in onda sia mercoledì 1 febbraio in uno slot inedito finora sia nel classico appuntamento del venerdì sera quindi anche il 3 febbraio. Non sarà l’unica sosta forzata per il talent canoro, infatti anche nella settimana dedicata al Festival di Sanremo, lo show di Raiuno si fermerà per lasciare spazio alla kermesse musicale.

The Voice Senior 2023 ascolti

Fin dal primo appuntamento di questa stagione, The Voice Senior 2023 ha lasciato il segno. Infatti in termini di ascolti la trasmissione in onda su Raiuno sta dando grandi soddisfazioni ad Antonella Clerici e a tutta la produzione. La scorsa settimana la fase iniziale del programma, ossia le Blind Auditions sono state seguite da ben 4.032.000 spettatori pari al 23,8%. Il talent di Rai 1 ha così sbaragliato la concorrenza della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2 con Vanessa Incontrada, ferma al 14,4% di share. Una conferma del successo del programma che ha aumentato il numero di spettatori rispetto alla puntata di esordio con ben 300 mila persone in più a seguire le audizioni e le scelte di Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e I Ricchi e Poveri. The Voice Senior 2023 continuerà, dopo la pausa per il Festival di Sanremo, con altre tre puntate. Il 17 febbraio sarà l’ultimo appuntamento con le Blind Audition, poi il 24 febbraio sarà il turno della semifinale soprannominata Knock Out. Il 3 marzo 2023 è prevista l’ultima puntata di The Voice Senior 2023 dove verrà decretato il vincitore di questa edizione e che entrerà nell’albo d’oro del talent dopo Annibale Giannarelli e Erminio Sinni. Non si ferma però la macchina dei talent show per Antonella Clerici che secondo le tue indiscrezioni dovrebbe condurre The Voice Kids Italia che ricorda molto un programma che ha già condotto con grande successo, Ti Lascio Una Canzone che ha lanciato Il Volo.