Alice Campello chi è la moglie di Morata

Chi è Alice Campello moglie del calciatore ex Juventus Alvaro Morata: dall’azienda di famiglia al successo sui social

Una delle wags più famose è senza ombra di dubbio Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, calciatore spagnolo che ha giocato nella Juventus. Alice nasce a Mestre, Venezia, il 5 marzo del 1995, e da giovanissima inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, ovvero la Campello Motors, società leader nella vendita di auto in tutta l’Italia settentrionale. Presto, però, Alice Campello decide di dedicarsi a quella che è la sua grande passione, ovvero la moda, iniziando a lavorare come modella e affermandosi come influencer e fashion blogger, arrivando a lanciare anche la sua personalissima linea di borse. Oggi, Alice Campello ha ottenuto un successo enorme su Instagram, dove vanta tre milioni e due di followers. Sui social si consuma gran parte dell’attività di Alice Campello, influencer che collabora con tantissimi brand ed è protagonista di innumerevoli partnership e sponsorizzazioni. La fashion blogger veneziana, inoltre, ha fondato Masqmai, società che realizza prodotti per la skincare, e Akala Studio, linea d’abbigliamento che Alice ha fondato insieme a sua madre e specializzata nella realizzazione di tute.

Alice Campello da parecchi anni fa coppia col famosissimo calciatore spagnolo Alvaro Morata, celebre in Italia per aver giocato per parecchi anni con la maglia della Juventus. Alice e Alvaro si sono sposati nel 2017, i due si sono conosciuti proprio tramite mediante i social e, nonostante la ragazza inizialmente fosse diffidente, poi tra loro è scoppiato l’amore. Alice e Alvaro hanno allargato la famiglia con l’arrivo di ben 4 figli: prima, nel luglio 2018, i gemelli Alessandro e Leonardo, poi a fine 2020 Edoardo e infine Bella, nata proprio a inizio 2023. Quest’ultima gravidanza ha suscitato un po’ di paura per la coppia, perché come ha raccontato Morata, Alice ha avuto delle complicazioni dopo il parto, finendo anche in terapia intensiva, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Alice Campello origini e patrimonio

Alice Campello è oggi, dunque, a 27 anni una delle influencer italiane più seguite e affermate e insieme ad Alvaro Morata forma una delle coppie più amate del web. A causa delle origini spagnole del calciatore, in molti pensano che Alice Campello abbia origini iberiche, in realtà come detto è italiana, nativa di Mestre, e infatti Alice e Alvaro si sono conosciuti durante l’esperienza in Serie A del calciatore, che ha vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016, prima di farvi ritorno dal 2020 al 2022. Un’altra domanda che in molti si fanno è quella relativa al patrimonio di Alice Campello, molto sostanzioso, anche se impossibile da stimare con esattezza. La moglie di Morata è originaria di una famiglia facoltosa, come abbiamo visto proprietaria di un’azienda molto importante in Italia. Partendo dalla solida attività di famiglia, Alice Campello ha poi saputo costruirsi il suo successo, affermandosi come influencer e fashion blogger. Su Instagram, la moglie di Morata ha più di 3 milioni di followers, numeri che le permettono di portare avanti un’attività molto proficua sui social, con i suoi post sponsorizzati che le valgono moltissimi guadagni (in media, per influencer con questo seguito ogni post può essere pagato fino ai 20-20.000 euro). Data la variabilità dei guadagni e delle attività di Alice Campello, stimare con esattezza il patrimonio della modella è molto difficile. Secondo alcune fonti online, Alice Campello dovrebbe vantare un patrimonio di circa un milione e mezzo, ma come detto sono rumours difficili da verificare. Sicuramente, l’attività di Alice Campello è molto remunerativa e di successo e il patrimonio dell’influencer è ampio. Poi, ci sarebbero da aggiungere i vertiginosi guadagni da calciatore di Morata, attaccante che ha militato in grandissime squadre come il Real Madrid, la Juventus, il Chelsea e l’Atletico Madrid, arrivando a guadagnare anche 10 milioni di euro all’anno.