C’è Posta per Te chi paga i regali delle sorprese

Chi paga i regali di C’è Posta per te portati in studio dagli ospiti VIP: non è Mediaset e Mara Venier ha svelato il segreto

I regali di C’è posta per te sono un appuntamento fisso quando appare un ospite speciale, pronto a fare una sorpresa decisamente gradita. Si va dal mondo del cinema, italiano e internazionale, a quello dello sport, ma non solo. In nessun caso, però, il VIP in questione si presenta a mani vuote, armato solo del proprio sorriso. Tanto l’incontro quanto il dono sono ovviamente ben graditi, ma dopo anni si scatole ben incartate aperte nello studio di Maria De Filippi, è naturale chiedersi chi paghi i regali di C’è posta per te, che molto spesso sono particolarmente costosi. Alcuni hanno ipotizzato che l’ospite in questione si dimostri generoso e offra di tasca proprio gli splendidi regali che porta, considerando come si parli sempre di milionari, al di là dell’ambito cui appartengono. Una teoria che per molti fa acqua, dal momento che gli ospiti si ritroverebbero in qualche modo costretti a sborsare cifre per prendere parte al programma. Pratica che difficilmente potrebbe dirsi generalmente apprezzata, e infatti non è questa la versione ufficiale. La verità è che i regali di C’è posta per Te li paga Maria De Filippi, il che non fa che aumentare il grado d’amore che il pubblico prova nei confronti della celebre presentatrice. È proprio la moglie di Costanzo, padrona di casa di Uomini e Donne e Amici, a permettere che gli ospiti facciano doni tanto belli e ben pensanti, considerando come siano sempre in linea con le passioni o i bisogni di chi siede dall’altra parte della busta. Un segreto taciuto per anni, che non è stata affatto Maria De Filippi a svelare, bensì una sua cara amica e collega, Mara Venier. La presentatrice di Domenica In ha raccontato come in una delle puntate avrebbe dovuto consegnare i biglietti di una crociera come regalo. Un viaggio totalmente pagato da Maria De Filippi, che mostra tutto il suo gran cuore, dimostrando come il cuore grande mostrato a C’è Posta per te non sia affatto una recita.

C’è Posta per Te come contattare la redazione

Se avete mai pensato di prendere parte al programma più famoso di Maria De Filippi, amato da genitori e figli, il dubbio su come contattare C’è Posta per te potrebbe avervi bloccati. Per questo motivo vi spieghiamo tutti i passaggi da seguire per riuscire a ritrovarsi in studio, dinanzi a quella busta, invitando qualcuno cui teniamo molto, spedendo da loro uno dei postini della trasmissione Mediaset. Tutto passa attraverso un sito, mariadefilippi.mediaset.it, dov’è presente un form nel quale inserire i propri dati personale e inviare la richiesta ufficiale. Prima di farlo, però, occorre raccontare la propria storia in forma breve, spiegando tutti i dettagli e quali sono le proprie intenzioni, dal ritrovare una famigliare da tempo perduto al rivedere un amore lontano. L’alternativa è quella di passare attraverso canali più canonici, chiamando il centralino al numero 06/37352900, inviando un fax al numero 06/37351988 o, infine, spedendo una lettera alla Casella Postale 12334, Roma, CAP 00135.