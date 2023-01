Charlize Theron oggi il cambio look a C’è Posta per Te: il motivo

Charlize Theron a C’è Posta per Te si è presentata con un look mai visto prima: mora, addio ai capelli biondi e agli abiti scintillanti ma un motivo c’è

Charlize Theron, 47 anni, è splendida nel suo ruolo di ospite a C’è Posta per Te nella puntata di sabato 28 gennaio anche se con un nuovo look che ha stupito i telespettatori. L’attrice di Mad Max è apparsa mora, con un taglio medio, e con un outfit androgino pantalone, camicia e panciotto. Uno stupore per chi non è fan dell’attrice e non conosce bene il suo segreto di stile. Charlize Theron è infatti iconica con il suo capello biondo che sia corto o lungo con morbidi boccoli come ad esempio nella pubblicità di J’Adore. Inoltre se si immagina l’attrice la si ricorda con i suoi elegantissimi abiti sfoggiati dalla notte degli Oscar al red carpet del Festival del Cinema di Cannes. In realtà per chi conosce bene la diva hollywoodiana c’è poco da stupirsi perché non ha mai negato di adorare i continui cambi look che hanno caratterizzato la sua carriera, infatti ha spiegato di essere stata all’inizio del suo percorso cinematografico poco coraggiosa con gli outfit optando sempre per abiti dallo stile elegante e senza mai osare. Al contrario ha sempre privilegiato stupire con un hair style sempre diverso e camaleontico. La prima volta in cui Charlize Theron si è presentata mora con un taglio scalato alla serata beneficenza di Jurassic World lo scorso dicembre optando anche in quel caso per un jeans e una camicetta, già qualche anno prima era apparsa per qualche mese con un caschetto nero. Anche in questo caso è stata Charlize Theron a spiegare la scelta di diventare mora e di dire addio per il momento al suo vecchio colore di capelli: si lascia sempre ispirare dal ruolo che interpreta e ovviamente dalle esigenze di copione. È infatti questo il caso del suo ultimo film The Old Guard 2 prodotto da Netflix.

Charlize Theron chi la veste

Charlize Theron ha cambiato tanti stilisti nel corso della sua carriera ma chi da sempre ha un posto speciale nel suo guardaroba è Dior da quando decise oltre dodici anni di fare la pubblicità del profumo J’Adore avvolta in un meraviglioso abito lungo colore oro. In diverse occasioni l’attrice ha anche spiegato perché si è legato a questo marchio, il motivo è che incarna l’indipendenza femminile rappresentando l’idea che ogni donna può sentirsi speciale e libera di apparire com’è realmente. Essere donna a 40 anni è una cosa incredibile ha spiegato Charlize Theron e inoltre Dior si armonizza alla perfezione anche con il suo fisico che è frutto a 47 anni di una dieta sana e equilibrata, vegetariana e di una costante attività fisica tra pilates e palestra. L’attrice durante la sua carriera è sempre stata paladina della semplicità affermando che scegliere l’outfit giusto è importante non per quello che rappresenta l’abito ma perché bisogna sentirsi a proprio agio, sensuali e indipendente. Infine J’Adore le ricorda le sue origini, il Sud Africa è infatti nata a Benoni poco distante da Johannesburg ma dal 2008 è cittadina americana.