Pubblicità Renault 2023 canzone chi la canta: sono stati a Sanremo

La canzone della pubblicità Renault 2023 è una versione di un grande classico reinterpretata da un gruppo corale: chi la canta e perché è diventata virale

Da settimane la pubblicità Renault 2023 imperversa sugli schermi televisivi e cattura l’attenzione del pubblico per la canzone scelta dal gruppo automobilistico per esaltare la nuova proposta commerciale. Una pubblicità senza una buona colonna sonora non è un buon spot. Ciò che un jingle può trasmetterci è fondamentale per percepire il messaggio che la pubblicità cerca di comunicare, motivo per cui è uno degli aspetti più curati nella pubblicità. A volte la musica che accompagna il materiale visivo è così importante da diventare un tale successo, come la canzone della pubblicità Renault 2023 che sta facendo tanto parlare. In tutta Europa Renault ha lanciato la campagna di comunicazione pubblicitaria e nello spot si vede come un paio di robot automobilistici iniziano a smontare pezzo per pezzo ogni parte della nuova Austral, lasciandone nuda la carrozzeria (smontano anche i pannelli). Il tutto si conclude nel nuovo motore E-Tech full Hybrid del SUV Renault. Tutte queste immagini con un certo stile artistico sono accompagnate da una canzone. Lenta, melodica e stimolante, la canzone della pubblicità della Renault 2023 è ‘Nothing Else Matters’ dei Metallica ma nella cover pubblicata da Scala & Kolacny Brothers. Per lo spot è stata adattata anche la musica dei fratelli Scala & Kolacny , cioè la musica è stata ritoccata per adattarla alle transizioni video e al messaggio che Renault vuole trasmettere. Nothing Else Matters nella versione utilizzata nella pubblicità del gruppo corale Scala & Kolacny Brothers è stata pubblicata nel 2010 ed il risultato prodotto dalle voci femminili e il pianoforte che le accompagna è quello di un canto angelico che trasmette stupore.

Pubblicità Renault 2023 chi la canta

La Pubblicità Renault 2023 è cantata da Scala & Kolacny, un coro di sole ragazze che esegue e registra arrangiamenti classici di canzoni popolari rock, metal, dance, hiphop e pop. Il coro è diretto da Stijn Kolacny e accompagnato al pianoforte da Steven Kolacny, che ha anche arrangiato le canzoni ed è nato nel 1996. Le cover del gruppo sono state scelte in molti trailer di film nominati all’Oscar come Zero Dark Thirty e The Social Network e utlizzati in tantissimi prodotti per la televisione tra cui Sex Education, Downton Abbey , The Simpsons , Sons Of Anarchy , Homeland , Desperate Housewives , Lucifer e Nikita . Recentemente, il gruppo ha contribuito con una cover di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana all’acclamato documentario Kurt Cobain: Montage Of Heck e una cover di “You Ought To Know” di Alanis Morisette al documentario del suo album ‘ Jagged Little Pill’. Scala e Kolacny Brothers hanno registrato 250 canzoni in diverse lingue, che sono disponibili per scopi di licenza e sincronizzazione, di tanto in tanto accettano di scrivere e registrare su richiesta. Una curiosità riguarda la loro partecipazione a Sanremo 2012 quando Scala e Kolacny Brothers accompagnarono Francesco Renga nella classica serata della cover. In quell’occasione portarono sul palco del Teatro Ariston la canzone La Tua Bellezza.