Amici 22 arriva il perdono di Maria De Filippi per Wax: perché

Amici 22 Maria De Filippi parla di Wax tra un’esibizione e l’altra nella puntata di domenica 29 gennaio definendolo educato: pace fatta?

Su Twitter non si fa che parlar d’altro, nella puntata di domenica 29 gennaio di Amici 22 Maria De Filippi ha definito Wax “educato” e già si grida al perdono mariano dopo il Capodanno gate. Nella famosa puntata del daytime domenicale che ha svelato cosa era accaduto la notte di San Silvestro in casetta, la conduttrice era apparsa particolarmente delusa e arrabbiata nei confronti di Wax che si è poi scoperto essere il capobanda di quello che per molti è stato l’utilizzo della noce moscata per sballarsi. Forse per questo motivo forse perché satura dei comportamenti non in linea con il regolamento della trasmissione, Maria De Filippi aveva detto di essere stufa dei comportamenti maleducati del cantante che in quel momento dava le spalle ad Arisa mentre lei si confrontava con il suo allievo in merito al suo percorso nella scuola. Inoltre lo aveva apostrofato con un epiteto poco simpatico che ha fatto il giro del web. Le cose però sembrano ormai essere cambiate soprattutto dopo il pentimento del cantante di Ballerine e guantoni e le scuse che lo stesso ha porto a tutti i suoi compagni. Infatti durante la puntata di Amici 22 di domenica 29 gennaio al momento delle esibizioni per ottenere la maglia del serale, mentre Samuel saliva le scale per salirsi al banco, Wax scendeva per la sua performance sul palco. Essendo la scala unica, non poteva essere percorsa contemporaneamente sia in salita che in discesa dai due così è stato Wax a fare un passo indietro per far passare il compagno e farlo sedere al suo posto per poi dirigersi davanti al banco dei giudici.

Amici 22 Maria De Filippi e il gesto distensivo

Il gesto non è passato inosservato e infatti Maria De Filippi, da attentissima osservatrice, ha voluto sottolineare quanto fatto da Wax e quanto questo modo fosse stato educato e rispettoso del suo compagno di classe. Subito sui social è stato pubblicato il video e sono state riportate le parole della conduttrice che per tanti fan del cantante sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra nei suoi confronti. Un perdono arrivato dopo circa un mese dal capodanno gate ma che in tanti speravano di vedere dopo che lo stesso Wax era stato graziato dalla sua maestra Arisa che decise di non squalificarlo ma di metterlo in sfida per dimostrare tutto il suo talento. Le avvisaglie di un perdono da parte di Maria De Filippi nei confronti di Wax erano state percepite già durante la settimana quando in una puntata del daytime, tutti i cantanti si sono esibiti da soli in studio senza nessuno. L’unica persona con il quale hanno interagito era Maria De Filippi che con la voce accoglieva gli allievi. Proprio quando c’è stato il momento dell’esibizione di Wax, la conduttrice si è soffermata chiedendo al cantante come stesse e facendogli una domanda sul suo look. Un gesto distensivo che per tutti i fan di Wax è sembrato un chiaro segnale del fatto che il cantante stesse finalmente tornando ad essere giudicato solo per il suo percorso artistico e non più per i suoi atteggiamenti sopra le righe.