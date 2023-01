Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che 29 gennaio: chef

Chi sono gli ospiti della puntata del 29 gennaio di Che Tempo che fa: da Fabio Fazio Cracco e la Ferilli presentano il loro programma

Torna puntuale, come ogni domenica, l’appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa il 29 gennaio. Affiancato, come di consueto, da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, il conduttore è pronto ad aprire le porte del suo studio a tanti ospiti d’eccezione. Dopo lo straordinario successo di Binario 21, anche la puntata di domenica 29 gennaio di Che tempo che fa sarà un appuntamento da non perdere. Come al solito, spazio all’attualità, con la presenza in studio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con cui Fazio parlerà dei principali temi del momento, tra cui le misure economiche introdotte dal nuovo governo. Oltre a De Luca, tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 29 gennaio di Che Tempo Che Fa spazio al Professor Burioni per il solito punto sulla pandemia, al biologo molecolare Giorgio Scita, all’economista Tito Boeri e a Michelangelo Pistoletto. Infine, ci saranno in studio anche Michele Serra, Marianna Aprile e il direttore della Stampa Massimo Giannini.

Con tutti loro si animerà il dibattito sull’attualità. Oltre all’attualità, però, ci sarò spazio anche per l’intrattenimento, con la presenza del celebre chef Carlo Cracco e di Sabrina Ferilli, che stasera 19 gennaio da Fabio Fazio presenteranno la nuova edizione del programma Dinner Club. Presente in studio a Che tempo che fa anche Elio, che parlerà senz’altro del suo tour in cui recita e canta Jannacci. L’artista, inoltre, parteciperà anche al consueto tavolo, dove affiancherà domenica 29 gennaio altri volti noti di Che tempo che fa come Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Elena Micheli e gli irresistibili Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Che Tempo Che Fa ascolti

L’appuntamento con Che Tempo che fa è sicuramente uno dei più attesi della settimana sui principali canali nazionali. Anche stasera 29 gennaio, Fabio Fazio punta a conservare il secondo posto del prime time come ha fatto settimana scorsa, domenica 22 gennaio, quando con il 10,8% di share e ben 2 milioni e 268.000 spettatori si è piazzato al secondo posto dei programmi più visti, dietro solo a Lolita Lobosco.. A insidiare Che tempo che fa, domenica 29 gennaio, ci saranno, sui canali Rai, la serie televisiva Blue Bloods su Rai 2 e soprattutto l’appuntamento con Le indagini di Lolita Lobosco su Rai 1, destinato ancora a conquistare lo scettro della domenica sera. I canali Mediaset, invece, rispondono con Zona Bianca du Rete 4 e con due film su Canale 5 e Italia 1: È per il tuo bene e The Legend of Tarzan.

Anche una settimana prima, domenica 15 gennaio, Che tempo che fa si era dovuto arrendere solo a Lolita Lobosco, capace di vincere il confronto domenicale con tutti gli altri programmi. Anche in quel frangente, comunque, Che tempo che fa aveva ottenuto grandi risultati, battendo il film Wonder Woman 1984 su Canale 5 col 12,1% di share e due milioni e mezzo di spettatori. Numeri molto costanti, che certificano il grande successo di Fabio Fazio, che con tutti i suoi ospiti riesce sempre ad animare le proprie serate, attirando un grandissimo numero di spettatori.