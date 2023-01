A che ora esce Mare Fuori 3 su RaiPlay: attenzione non è su Netflix

A che ora esce Mare Fuori 3 su RaiPlay e quante puntate sono in streaming dall’1 febbraio 2023: ecco quando escono tutti gli episodi della fiction Rai

Mare Fuori 3 dall’1 febbraio su RaiPlay: la terza stagione dell’amata fiction torna in esclusiva in streaming. Una scelta che guarda al futuro, sfruttando al meglio la giovane età media del pubblico dell’ormai famoso drama. Considerando il grande successo ottenuto dalla serie su Netflix, Rai ha deciso di far scoprire ai giovani telespettatori le potenzialità della propria piattaforma streaming, totalmente gratuita. Per questo motivo la messa in onda non sarà televisiva, almeno inizialmente, e parte degli episodi della terza stagione verrà caricata online. Per vedere Mare Fuori 3 basta avere qualsiasi dispositivo tecnologico a portata di mano, smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Come detto, RaiPlay è totalmente gratuita e su molte televisioni è già presente nel catalogo delle app. Tornano disponibili in streaming anche le prime due stagioni, così da consentire a tutti di fare un ripasso delle puntate precedenti. L’anteprima di Mare Fuori 3 in streaming dall’1 febbraio, però, non prevede il caricamento di tutti gli episodi. È stato infatti deciso di mettere a disposizione del pubblico online soltanto le prime sei puntate. Toccherà poi aspettare il 15 febbraio per continuare la visione, con due episodi a settimana, che andranno in onda in prima serata su Rai 2. L’ora in cui esce Mare Fuori 3 è alle 9.00 del mattino di mercoledì 1 febbraio 2023 in streaming su RaiPlay.

Mare Fuori 3 i contenuti speciali su RaiPlay

Non solo i primi sei episodi di Mare Fuori 3 in anteprima streaming su RaiPlay, ma anche dei contenuti speciali della terza stagione, offerti soltanto agli utenti della piattaforma. Se da una parte troviamo il trailer ufficiale, diffuso online sui social Rai e condiviso dai vari attori coinvolti nella fiction, dall’altro troviamo ben tre video backstage di Mare Fuori 3, che offrono una visione differente della serie, andando al di là della trama e oltre la telecamera. Filmati da 3 minuti l’uno, che portano lo spettatore sul set, insieme con cast e crew. Carolina Crescentini (Paola Vinci) mette in guardia i fan, perché la terza stagione sarà un colpo al cuore. Si partirà subito diretti, dando immediatamente un colpo emotivo, come conferma Lucrezia Guidone (Sofia). Grande unione tra i ragazzi, ormai sempre più divisi in micro gruppi che seguono delle storie quasi del tutto autonome, ma soprattutto concentrazione, il che rende l’esito finale di eccellente qualità. Una delle parole chiave di Mare Fuori 3 è cambiamento, che pare possa far parte della vita di molti personaggi, nel bene e nel male. C’è da aspettarsi qualsiasi cosa, perché la terza stagione sconvolgerà tutto, cambiando le carte in tavola, come garantisce il regista Ivan Silvestrini. I sentimenti saranno al centro della storia in questa terza stagione, lo dice Carmine Recano (Massimo Esposito, ‘O Comandante): “Il tema principale sarà l’amore”. Ne succederanno tante e la Crescentini non ha saputo trattenere le lacrime nel leggere le sceneggiature. Il backstage non riguarda però soltanto le anticipazioni di trama delle puntate di Mare Fuori 3, ma soprattutto la crescita e il cambiamento degli attori, ormai sempre più maturi e consapevoli del percorso intrapreso.