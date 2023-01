Mare Fuori 3 Filippo e Naditza: fan in ansia per il video spoiler

Cosa succederà a Filippo e Naditza in Mare Fuori 3, come finisce la fuga del Chiattillo: spoiler terza stagione della fiction Rai

La storia di Filippo e Naditza mette in ansia i fan della fiction Rai, dal momento che i due hanno lottato per stare insieme ma ora vivono in un sogno che potrebbe trasformarsi in un incubo da un momento all’altro. Lei è una donna libera, di fatto inseguita soltanto dalla sua famiglia, che l’ha vista scappare via. Lui è invece un latitante che deve fare attenzione a dove mostra la propria faccia. In una clip video di Mare Fuori 3 vediamo Filippo e Naditza nella nuova serie godersi un pranzo al sole, con il mare alle spalle. La loro fuga è di gran lusso, senza dubbio, sfruttando i soldi ottenuti per i gioielli del matrimonio mancato di lei, venduti da qualche parte, che hanno fruttato alla coppia ben 4mila euro. Filippo sogna una vita sfrenata con lei, tra champagne e hotel a 5 stelle, ma lei prova a restare con i piedi per terra, ricordandogli che è un ricercato. Alla fine, però, la tensione sparisce perché l’amore trionfa e i due non possono smettere di ridere e guardarsi dolcemente. Sono i sogni ad avere la meglio, con Filippo che le dice di volerla sposare e lei, ridendo, gli dice: “Sono io che non ti voglio, Chiattillo latitante”. Però le ultime notizie che arrivano sulla coppia sono sconcertanti.

Mare Fuori 3 Filippo e Naditza che cosa succederà

Cosa accadrà tra Filippo e Naditza in Mare Fuori 3, è quello che i fan della fiction Rai si chiedono con insistenza, dal momento che la loro è una delle storie più complicate, considerando quello che è successo nel finale di Mare Fuori 2. Abbiamo visto Filippo e Carmine scappare dall’IPM, così da riuscire a impedire il matrimonio di Naditza, che aveva accettato di sposarsi, come da desiderio dei genitori. Vedere però Filippo che suona la loro canzone con l’organo, fa capire alla ragazza che deve seguire il cuore e scappare con lui, che è però un ricercato a tutti gli effetti. I tre ragazzi si rifugiano in una villa molto lussuosa, dove trascorrono la notte, ma il giorno dopo vengono raggiunti dalla polizia, con Carmine che si costituisce per permettere ai due amici di scappare. Nella loro ultima scena della seconda stagione vediamo Filippo e Naditza al mare, godendosi una giornata di sole ma soprattutto la loro libertà, anche se provvisoria. Viene però da chiedersi se questa storia finirà in tragedia o meno, se ci sarà prima o poi uno scontro con la polizia e se i giovani verranno divisi nuovamente. Considerando il breve periodo di Naditza a Milano, non è da escludere che i due possano tentare di rifarsi una vita lì, ma il Chiattillo di Mare Fuori dovrà riuscire a crearsi una nuova identità, essendo senza documenti. Tra l’altro diversi spoiler sulla trama che arrivano da fonti attendibili, parlano di un ritorno del personaggio di Nicolas Maupas al carcere minorile di Nisida e che la differenza di stili di vita tra lui e Naditza porterà una frattura tra i due con Valentina Romani che da Milano tornerà di nuovo alla vita di sempre a Napoli, stanca di aspettare il ritorno del suo fidanzato.