Mare Fuori 3 nelle prime immagini c’è Ciro: il motivo VIDEO

Ciro è vivo in Mare Fuori 3, le prime immagini della terza stagione: le parole di Carmine, Massimiliano Caiazzo, sull’ultima stagione

Prime immagini di Mare Fuori 3, dal 1 febbraio 2023 su RaiPlay in esclusiva, con una grande sorpresa per tutti i fan che si chiedono se Ciro è vivo o morto nella terza stagione. Non sembravano esserci dubbi ma poi alcuni post sui social e qualche indizio hanno fatto cambiare idea a molti, che sperano in una sorta di miracolo. Il cadavere del giovane non è mai stato mostrato e l’attore, Giacomo Giorgio, è stato visto molte volte sul set, più di quelle ritenute necessarie per alcuni flashback. La verità si scoprirà a breve, dopo l’arrivo in streaming delle nuove puntate di Mare Fuori 3 su RaiPlay. Intanto, però, il primo video della terza stagione, mostrato durante la conferenza stampa di lancio della fiction, mostra Ciro e Rosa passeggiare dinanzi al mare. Lei non potrebbe essere più felice ma di colpo tutto cambia, quando tre ragazzi iniziano a fare degli apprezzamenti pesanti. Ciro non ci pensa su due volte e li affronta, mandandoli via, per poi dire a Rosa come quelli siano gli uomini sbagliati da non frequentare mai nella vita. Chi è allora quello giusto? Ciro è morto prima di poter vedere Rosa felice con qualcuno, ma nel video la sua faccia si trasforma in quella di Carmine, responsabile della sua morte insieme al “Chiattillo”.

Ciro è vivo in Mare Fuori 3, scrivono un po’ tutti su Twitter, dove il video è diventato rapidamente virale. Facile pensare, però, come questo video non mostri altro che un sogno di Rosa Ricci, che è entrata nell’IPM, dove avrà un faccia a faccia molto duro con Carmine. Resta da capire, però, quali possano essere gli effetti di questo confronto tra due dei personaggi più importanti della terza stagione della fiction Rai. Di Carmine ha parlato Massimiliano Caiazzo, giovane attore che lo interpreta, dando qualche anticipazione sulla sua evoluzione nelle nuove puntate. Intervistato da Fanpage, è partito proprio dal finale di Mare Fuori 2, che lo vede impegnato in una profonda riflessione dopo la morte della sua fidanzata, Nina. Carmine cambierà, iniziando a perdonare per la prima volta in vita sua: “Forse riuscirà anche a provare amore verso di sé”. Anche se i fan non vorrebbero, ci sarà ovviamente una fine per Mare Fuori, prima o poi, nonostante l’enorme successo. Massimiliano Caiazzo sa bene come sia già prevista una quarta stagione, ma tutto ha un inizio e una fine, spiega, sottolineando come proseguire eccessivamente rappresenti un pericolo per la qualità del progetto: “Tutto diventa una forzatura e si tratta anche di una mancanza di rispetto nei confronti di quello che c’è stato. Un po’ come in una storia d’amore”. Difficile pensare a un numero di stagioni tale da ricordare Che Dio Ci Aiuti o altre fiction di successo. Se non sarà Mare Fuori 4 l’ultima, potrebbero esserlo la quinta.