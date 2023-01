Amici 22 Raimondo Todaro elimina Eleonora poi confessa “Mi piaci”

Nella puntata del pomeridiano di Amici del 30 gennaio Raimondo Todaro ha eliminato definitivamente Eleonora che deve lasciare la scuola: il maestro ha aggiunto che resta una brava ballerina

Non c’è pace per gli allievi di Amici 22 quest’anno. Dopo l’eliminazione di Samuele e Vanessa, è toccato a Eleonora a cui Raimondo Todaro ha comunicato che deve lasciare la scuola. Abbiamo visto il toccante momento in cui il maestro ha rivelato all’allieva di volerla eliminare nella puntata del pomeridiano del 30 gennaio, anche se l’ex ballerino di Ballando con le Stelle non ha nascosto tutto il suo dispiacere e rammarico per come sono andate le cose. Ovviamente Todaro ha spiegato nel dettaglio perché ha deciso di eliminare Eleonora, quando ha deciso di darle la maglia aveva visto in lei quella fiamma che ogni danzatore deve avere, soprattutto ha notato che è una latinista vera sia nel modo di muoversi sia fisicamente soprattutto nella parte superiore del corpo. Il maestro di latino si è però reso conto lezione dopo lezione che dal punto di vista tecnico Eleonora era carente anche nel suo stile e che certi movimenti proprio non li conosceva. L’allieva era sicuramente volenterosa, una spugna e ha dimostrato di imparare ciò che in sala prove le veniva insegnato per la prima volta. Il problema però è che mancano meno di due mesi al serale di Amici 22 che inizierà a marzo e che quindi non c’è tempo necessario affinché possa arrivare preparata al grande appuntamento. Nel salutarla Raimondo Todaro ha aggiunto una frase molto forte che ha riempito d’orgoglio Eleonora “come ballerina mi piaci” aggiungendo che però deve studiare. Ora starà alla ballerina sarda saper scegliere in quale città e in quale accademia mettersi al passo con le sue carenze tecniche perché avendo 18 anni è sicuramente ancora giovane ma non può perdere altri treni per la sua promettente carriera.

Amici 22 Eleonora eliminata: la reazione

Non è mancata la reazione di Eleonora alla sua eliminazione comunicata a bruciapelo da Raimondo Todaro nel pomeridiano. La ballerina dimostrando grande rispetto per il maestro ha detto di aspettarsi di non essere ammessa al serale e un po’ in cuor suo era cosciente che forse avrebbe abbandonato la scuola ancora prima degli esami di sbarramento. È entrata nella scuola per tre settimane ma vedendo che la sua posizione in classifica non variava mai dagli ultimi posti si era già resa conto di essere una spanna dietro gli altri. Non che la sarda si senta meno brava degli altri o meno talentuosa, semplicemente è arrivata troppo tardi ad Amici per poter recuperare il tempo perduto e il gap tecnico che una sfida così importante richiede. Ha trovato giuste le parole di Raimondo Todaro aggiungendo di non avercela con il maestro anzi comprende appieno il discorso che le è stato fatto dal marito di Francesca Tocca. Si è detta felice di aver avuto la possibilità di imparare con dei professionisti di tal calibro durante le lezioni ed è pronta fuori dal talent show condotto da Maria De Filippi a rimboccarsi le maniche e a studiare per potersi affermare come brava ballerina.