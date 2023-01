GF Vip chi esce stasera 30 gennaio: le percentuali

Stasera 30 gennaio torna l’appuntamento col Gf Vip e in nomination ci sono Oriana, Nikita e George: chi esce secondo le percentuali dei sondaggi

Tra i momenti più attesi della puntata di questa sera 30 gennaio del Gf Vip, che dalle anticipazioni sarà davvero esplosiva, c’è ovviamente quello del televoto, che anche in questa settimana condannerà all’eliminazione un vippone. La scorsa settimana a uscire è stata Wilma Goich, stavolta invece toccherà a uno tra Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan, che sono i vipponi finiti in nomination dopo la puntata di settimana scorsa. La domanda, dunque, è: chi esce stasera al Gf Vip? I sondaggi indicano che la preferita del pubblico sembra essere Nikita, che ha saputo raccogliere dai sondaggi in rete un bel 45% di percentuale di preferenze. Segue Oriana, con un buon 36%, mentre al momento il principale indiziato a uscire sembra essere George, che col 19% di preferenze del pubblico rischia davvero di uscire dalla casa del Gf stasera. Si mette male per Ciupi, che si trova a sfidare due vere e proprie regine di questa edizione del Gf Vip, con un grande consenso fuori dalla casa. Nikita ha mostrato la sua forza settimana scorsa, stravincendo il televoto a 6 con un incredibile 34% di preferenze. George aveva invece raccolto il 13% di preferenze, utile a salvarlo, ma stavolta potrebbe non bastare. Secondo le percentuali dei sondaggi, insomma, George è l’indiziato numero uno a uscire nella puntata di stasera 30 gennaio dal Gf Vip, ma come al solito il televoto può anche ribaltare i pronostici, con Nikita e Oriana che sperano però di mantenere il loro vantaggio.

GF Vip ospiti 30 gennaio

Come abbiamo detto, la puntata di stasera 30 gennaio del Gf Vip è ricca di momenti attesi e di emozioni e molti di questi sono legati agli ospiti che sono previsti. Si parte dal padre di Edoardo Donnamaria, chiamato a intervenire su una questione molto delicata. In settimana, Antonella ed Edoardo hanno litigato furiosamente, ma a far parlare sono state le parole della Fiordelisi, che ha nemmeno troppo velatamente accusate il fidanzato di averle messo le mani addosso. Furiosa la reazione di Edoardo, che ha prontamente smentito la ragazza e ha anche minacciato di rivolgersi al padre, avvocato, qualora la questione non si chiarisca. Insomma, la faccenda si fa molto delicata e l’ingresso del padre di Donnamaria potrebbe essere significativo in tal senso, oltre che importante per regalare un momento intimo a suo figlio, reduce da una settimana molto intensa.

Un altro padre che farà visita al figlio in questa puntata di lunedì 30 gennaio del Gf Vip è quello di Daniele Dal Moro, il politico Gianni, personaggio molto noto del mondo della politica, ma lontano dai riflettori. Sarà un’occasione sicuramente interessante per assistere al confronto tra padre e figlio e anche Daniele, dopo una settimana ancora sulle montagne russe con Oriana, può vivere un momento importante, ricevendo magari dal suo vecchio anche dei consigli sulla venezuelana. Infine, spazio nella puntata di stasera 30 gennaio del Gf Vip come ospite a Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini che proprio con l’ex tronista avrà un confronto. Ultimamente si è tornati a parlare di loro, con Onestini che ha parlato della rottura con la modella ceca, ma molto c’è ancora da conoscere e sarà interessante, dunque, scoprire qualcosa in più su come sono andate le cose tra i due.