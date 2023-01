Anticipazioni Gf Vip 30 gennaio: Donnalisi alle denunce, entra Selassie

Le anticipazioni della puntata di stasera 30 gennaio del Gf Vip: i Donnalisi potrebbe finire in tribunale, dentro una sorella Selassie

Torna stasera 30 gennaio una puntata del Gf Vip che promette di essere letteralmente infuocata. Le anticipazioni partono ovviamente dai Donnalisi, che dopo settimane di tregua e di tranquillità hanno dato vita a una settimana davvero tumultuosa. Antonella ed Edoardo hanno vissuto, qualche notte fa, dei momenti davvero controversi, tra accuse e crisi. I due hanno litigato in maniera molto accesa a causa di Oriana, con Edoardo che si è mostrato dispiaciuto per aver nominato la venezuelana e, come ben sappiamo, Antonella è decisamente ai ferri corti con la sudamericana. Così, Antonella ha attaccato Edoardo, dicendo al fidanzato di aver paura di mettersi contro il gruppetto che secondo lei guida le dinamiche in casa, ma Donnamaria ha mantenuto la sua posizione, dicendosi dispiaciuto per la nomination di una persona a cui vuole bene. Antonella ha anche rimproverato Donnamaria di non averla difesa con Oriana, che le ha lanciato delle frecciatine e l’ha imitata, la litigata tra i due ha preso toni concitati e a seguire c’è stato il finimondo, con Antonella che ha lasciato intuire che Edoardo le ha messo le mani addosso. Il ragazzo è esploso dopo queste accuse, negando con fermezza e anzi minacciando di rivolgersi a suo padre, che di mestiere fa l’avvocato, qualora Antonella non chiedesse scusa. Antonella ed Edoardo stanno raccontando due verità diverse e in mezzo c’è una questione molto delicata, visto che l’accusa della Fiordelisi non è assolutamente di poco conto. Qualora non ci sia una ritrattazione, dalle anticipazioni del GF Vip ci potrebbero essere delle denunce da parte di entrambi i Donnalisi, visto che i padri di tutti e due sono avvocati. Questa sera 30 gennaio sicuramente si parlerà di quanto accaduto, anche per capire se davvero c’è stato questo comportamento profondamente da condannare di Donnamaria o se le cose stanno in modo diverso da quanto ha lasciato intendere Antonella.

I Donnalisi sono il tema caldo della puntata di stasera 30 gennaio del Gf Vip, ma le anticipazioni parlano anche di altri temi molto interessanti. Innanzitutto, ci dovrebbe essere l’ingresso di ben sei tra nuovi concorrenti e ospiti. Tra i nomi Jessica o Clarissa Selassie, protagoniste della scorsa edizione del Gf Vip, Matteo Diamante e Gianluca Benincasa rispettivamente ex di Nikita e Antonella. Inoltre, sorprese in vista con tutta probabilità per Giaele e Andrea, con quest’ultimo che potrebbe tornare sulla storia con la Murgia. Andrea e Nicole, infatti, si sono frequentati in estate per circa due mesi, ma tra loro le cose non sono finite bene e continua ancora ad alleggiare il mistero su ciò che è successo. Usando il linguaggio snap, Maestrelli ha raccontato a Tavassi di essere finito due volte all’ospedale durante la sua frequentazione con la Murgia e si è parlato anche di un piatto che è volato e ha ferito il vippone. Stando alle anticipazioni Gf Vip, quindi, stasera potremmo sapere di più a riguardo. Sempre lontano dalle dinamiche Antonino Spinalbese ancora alle prese con qualche problema di salute ma nel frattempo respinge le avances della Murgia pensando più a riposare e chiacchierare con gli inquilini.

Anticipazioni Gf Vip: la settimana degli Oriele

L’altra coppia che tiene banco nella casa del Gf Vip è sicuramente quella composta da Daniele e Oriana. Gli Oriele da tempo ormai flirtano e danno vita a un’alternanza di liti furiose e riavvicinamenti. Oriana ha ormai palesato di provare qualcosa per Daniele, mentre quest’ultimo non riesce proprio a fidarsi della sudamericana. Qualche giorno fa, i due vipponi si sono scontrati duramente, con Oriana che ha ribadito i suoi sentimenti, mentre Daniele l’ha accusata nuovamente di averci provato con Antonino e con Luca prima di lui. Oriana allora ha sbottato, difendendo il suo comportamento e accusando a sua volta Daniele d’incoerenza, visto che se pensa queste cose di lei non dovrebbe nemmeno abbracciarla. Sostanzialmente i due si sono lanciati sempre le stesse accuse, con Daniele che ha accusato la sudamericana di giocare solo secondo strategie e per rimanere nella casa, mentre Oriana ha difeso la spontaneità dei suoi sentimenti. Dopo questa lite, i due si sono chiariti con una lunga chiacchierata, Daniele ha ribadito di non riuscire a fidarsi di Oriana, ma anche ammesso di non potere fare a meno di lei dentro la casa. I due quindi si sono riavvicinati, scambiandosi delle coccole e segnando un patto di pace, almeno fino al prossimo litigio.

Stasera al Gf Vip, quindi, secondo le anticipazioni spazio a un confronto sugli Oriele, ma si parlerà anche della situazione in generale della casa, dove gli inquilini sono sempre più spaccati in due. Da una parte Donnamaria, Tavassi, Onestini e Oriana, dall’altra Antonella, Nikita, Antonino e gli altri vipponi che cercano di destreggiarsi tra i due gruppi. La casa sembra davvero essere spaccata a metà se sicuramente stasera 30 gennaio Signorini affronterà questo tema.

Gf Vip chi esce stasera: sondaggi televoto oggi

Chiaramente, uno dei temi cardine della puntata di stasera sarà il televoto, che porterà all’eliminazione di un vippone. In nomination ci sono Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan e secondo le anticipazioni, a rischiare maggiormente l’eliminazione è proprio l’ultimo. I sondaggi televoto di oggi 30 gennaio vedono Nikita imporsi come la favorita del pubblico, con un clamoroso 45% che conferma la grande popolarità della Pelizon fuori dalla casa, già palese col televoto della scorsa settimana. Poco alle spalle della triestina c’è Oriana, che col suo 36% sembra anche lei poter essere abbastanza tranquilla di rimanere nella casa. Rischia tantissimo George, che ha raccolto solo il 19% di preferenze e sembra davvero a forte rischio eliminazione.

Secondo i sondaggi televoto, dunque, chi esce stasera 30 gennaio al Gf Vip dovrebbe essere George Ciupilan. Il ragazzo rischia di pagare a caro prezzo le ultime settimane in cui è stato molto sotto tono e ha ricevuto diverse nomination per questo. Vedremo se le anticipazioni del Gf Vip saranno mantenute oppure se incredibilmente George saprà recuperare terreno su Nikita e Oriana.