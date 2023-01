Anticipazioni Mare Fuori 3 Rosa e Carmine: non è come sembra

L’amore tra Rosa e Carmine nelle anticipazioni di Mare Fuori 3, nemici giurati ma innamorati come Romeo e Giulietta: occhio a Filippo e Nadiza

Stando alle anticipazioni l’amore sarà al centro della terza stagione di Mare Fuori 3 con Rosa e Carmine al centro di tutto questo. I grandi cambiamenti e stravolgimenti previsti dalle nuove puntate della fiction Rai, come confermato dal regista Ivan Silvestrini, saranno sentimentali e ci sarà da piangere, come ha fatto Carolina Crescentini quando ha letto le sceneggiature. Gli spoiler di Mare Fuori 3 su Rosa e Carmine sono sconvolgenti, dal momento che questi due personaggi sono nati per essere nemici, ma le cose sembra possano cambiare, e non poco.

L’odio tra le famiglie Di Salvo e Ricci getta le basi per una storia in pieno stile Romeo e Giulietta. Una foto aveva fatto scattare i sospetti di alcuni fan della serie, poi è arrivato un video spoiler pare sia proprio tutto vero: Ciro è morto per una serie di combinazioni ma l’odio tra la nuova ragazza del cast e il personaggio di Massimiliano Caiazzo si trasformerà in amore. Dunque stando alle anticipazioni di Mare Fuori 3 Rosa e Carmine si metteranno insieme. La loro però è una relazione impossibile che potrà non avere un lieto fine ma questo è ancora tutto da raccontare. Tra la sorella di Ciro Ricci e il piecoro, rinchiusi insieme nello stesso penitenziario, vedranno nascere qualcosa di molto profondo e inaspettato, che potrebbe generare una guerra tra le famiglie. Molti appassionati di Mare Fuori danno quasi per scontato che la storia d’amore ci sarà, a giudicare dallo sguardo molto intenso che i due si scambiano in una foto di set, ormai virale, e sembrano decisamente intrigati all’idea di questo colpo di scena.

Anticipazioni Mare fuori 3 le coppie

Le coppie vere o presunte di Mare Fuori 3 troveranno sempre più spazio nelle nuove puntate della fiction Rai, stando alle anticipazioni della della fiction Rai. Maggiore attenzione sarà rivolta anche alla vita sentimentale degli adulti, con il comandante Massimo Esposito e la direttrice Paola, Carmine Recano e Carolina Crescentini, che potrebbero finalmente trovare la meritata serenità nelle loro vite. Luce verrà gettata anche sulla vita sentimentale di Beppe, dato il ritorno di Latifah, il che conferma come l’amore adulto andrà di pari passo con quello giovanile all’IPM e fuori. Abbiamo già parlato di Carmine e Rosa, con la sorella di Ciro che ha un chiaro piano di vendetta ma si ritrova travolta da un’incontrollabile passione. Il tormento d’amore sarà tra i protagonisti di questa terza stagione di Mare Fuori, con Gianni Cardiotrap che vive un profondo tormento, decidendo di allontanare tutti, compresa Gemma, ovvero l’unica ragazza che abbia mai realmente amato.

Con la anticipazioni di Mare Fuori 3 impossibile dimenticare Naditza e Filippo, protagonisti del trailer della fiction Rai, ancora in fuga (lui è un ricercato) ma decisi a godere per quanto più possibile della libertà che si sono conquistati. All’elenco aggiungiamo anche Pino e Kubra, sempre più legati e travolti da un sentimento in precedenza sconosciuto. Tra le anticipazioni di Mare Fuori 3 c’è però anche la prima storia d’amore gay, che i fan attendono con ansia, ma i nomi spuntati potrebbero non essere quelli esatti. Si parla molto di Viola e Kubra, ovvero Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, ma si tratta più che altro di una suggestione, dal momento che le due attrici erano state al centro di un caso mediatico proprio in seguito a un bacio saffico. Interrotte mentre giravano uno shooting fotografico da una suora sconvolta dalla scena, si sono ritrovate sulle homepage dei principali giornali italiani. L’idea di trasformare quella scena in realtà sarebbe allettante ma non al prezzo di stravolgere le sceneggiature precedenti. Stando agli spoiler il primo amore gay di Mare Fuori 3 potrebbe esserci ma non tra loro.