Chi è uscito ieri sera 30 gennaio al Grande Fratello Vip: percentuali

Incredibile televoto ieri sera 30 gennaio al Grande Fratello Vip con risultato clamoroso: chi è uscito tra Nikita, George e Oriana

Eliminato di spessore ieri sera 30 gennaio al Grande Fratello Vip con Nikita, Oriana e George al televoto. Un verdetto atteso da tanti fandom che nel corso degli ultimi giorni hanno cercato in ogni modo di spingere per salvare il loro preferito. Un testa a testa internazionale con i fan spagnoli di Oriana che hanno pubblicato numerosi appelli per sostenere la loro beniamina, così come in Romania dove anche in tv ci sono stati appelli per aiutare George a vincere il televoto. Nella puntata di ieri sera del GF VIP chi è uscito tra Nikita, George e Oriana ha dovuto salutare il reality con il 22% delle preferenze. Come da tradizione Alfonso Signorini ha invitato tutti e tre al led per annunciare il verdetto: la prima vippona a salvarsi è stata Nikita che ha festeggiato con Daniele e Antonella ma ha anche abbracciato George sperando che si salvasse al televoto. Subito dopo è stato il momento di comunicare l’eliminato di ieri sera 30 gennaio al Grande Fratello Vip: chi è uscito è stato George che ha così dovuto abbandonare il reality. Le percentuali hanno visto il trionfo di Oriana che ha conquistato il 40% delle preferenze scavalcando a sorpresa Nikita ferma al 38%, mentre per George non è bastato raggiungere il 22%. Nessun biglietto di ritorno per il tiktoker perché per i concorrenti entrati fin dal primo giorno non c’è più questa possibilità dato che gli unici due biglietti sono già stati utilizzati da Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Per George un addio con i sorrisi anche e soprattutto perché proprio ieri 30 gennaio durante la puntata del Grande Fratello Vip ha festeggiato un anno senza alcool. Un obiettivo che si era prefissato prima di entrare nella casa e sottolineato da un tatuaggio con la data 30-1-2022. Anche in studio sono state tante le parole di stima e sostegno per George per il suo percorso al Grande Fratello Vip, ricco di silenzi ma anche di tante riflessioni. In lacrime Amaurys che durante la sua esperienza ha legato tantissimo con il ragazzo.

GF Vip cosa è successo ieri sera 30 gennaio

La puntata del Grande Fratello di ieri sera 30 gennaio ha visto come protagonista del primo blocco Daniele Dal Moro che ha vissuto una settimana di alti e bassi. Per qualche giorno si è isolato dalla Casa attaccando Oriana con il quale sembrava potesse esserci feeling, ha anche adottato un atteggiamento scontroso con la produzione indossando in casa gli occhiali da sole e stando spesso senza microfono. In particolare non sono piaciute le sue parole nei confronti del reality, pronunciate in un momento di nervosismo: Daniele però ha subito chiesto scusa ad Alfonso Signorini e a tutta la produzione sottolineando come non ha mai avuto realmente pensieri negativi per il programma. Prima di ricevere la sua sorpresa, Daniele ha anche parlato del rapporto con Oriana spiegando che ha sempre saputo che ci fosse feeling ma che non sa quanto la venezuelana dia peso a quello che realmente prova. Subito dopo l’ex tronista ha potuto rivedere il padre Gianni Dal Moro che ha dato tutto il suo sostegno al figlio dicendogli di essere orgoglioso di quanto fatto nella Casa e di come ha superato gli ostacoli della sua vita. In lacrime Daniele ha ammesso di vedere il padre come un gigante, un uomo che non ha mai vacillato e che è sempre stato un punto di riferimento per la famiglia mentre è caduto più volte e si è dovuto ricostruire. Gianni Dal Moro però ha voluto esprimere tutta la stima nei confronti del figlio e che non deve mollare mai come gli ha sempre insegnato.

Nella puntata di ieri sera 30 gennaio del GF Vip è stato poi il turno dei Donnalisi con Edoardo Donnamaria ormai stanco dell’atteggiamento di Antonella Fiordelisi. È stata ripercorsa tutta la settimana dei due ragazzi con il ragazzo di Forum che non si è risparmiato accusando la sua ex fidanzata di essere falsa e di pensare solo e soltanto al gioco. Non è stata da meno Antonella che ha più volte ripetuto di non riconoscere più Edoardo e che è cambiato a causa delle persone che gli sono accanto. Donnamaria però ha attaccato la sua ex raccontando un episodio nel quale Antonella lo ha accusato di essere violento, inizialmente l’ex schermitrice ha negato di aver parlato di violenza poi è entrata a gamba tesa Sonia Bruganelli che ha difeso Antonella e condannato il gesto di Edoardo che durante una discussione ha dato due schiaffetti sulla guancia alla sua ex. Subito dopo lo scontro tra i due, il ragazzo di Forum ha ricevuto la visita di suo padre Vincenzo Donnamaria che ha scelto una modalità insolita per parlare con suo figlio: così come quando avveniva da ragazzo quando allenava la squadra di calciotto di suo figlio, ha fatto abbassare il figlio e gli ha parlato come se stessero in campo. Il padre di Edoardo ha spiegato di essere orgoglioso di quanto fatto in questi quattro mesi, di aver utilizzato la dialettica, l’intelligenza e il rispetto ma soprattutto di avere avuto tanta pazienza. Ha però bacchettato Edoardo per aver mancato di rispetto ad Antonella quando ha deciso di parlare alle sue spalle e raccontare dettagli della loro relazione. Vincenzo Donnamaria ha poi voluto salutare anche Antonella cercando di far ricongiungere la coppia, è arrivato così l’abbraccio tra i due come richiesto in precedenza dallo stesso Edoardo. Un abbraccio freddo però che non ha riallacciato i rapporti tra i due.

Ieri sera nella puntata del 30 gennaio del Grande Fratello Vip ha visto anche l’arrivo di Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini e che entrerà come ospite nella Casa da lunedì. La modella ha scritto una lettera all’ex tronista di Uomini e Donne dove ha spiegato di aver apprezzato le sue parole durante questi giorni nel reality e che è arrivato il momento di essere se stesso. Onestini, in lacrime, ha spiegato che la relazione con Ivana si è conclusa con un messaggio dopo un periodo complicato ma che resterà sempre nel suo cuore e che le vuole ancora bene. I due non si sono incontrati e nemmeno parlati, in attesa di vederli in casa ma la modella ha spiegato che Luca è una persona molto sensibile ed è la qualità che l’ha colpita quando si sono conosciuti al Grande Fratello nell’edizione del 2017. Nella puntata del 30 gennaio del GF Vip in onda ieri sera c’è stato spazio anche Attilio Romita e Sarah Altobello con quest’ultima che è tornata a parlare del giornalista dicendo che si sta trattenendo e che l’intesa tra i due continua ad esserci. L’ex volto della Rai ha però spiegato di pensare ancora a Mimma e che apprezza però i gesti di Sarah nei suoi confronti, carinerie che dopo tanti giorni nella Casa lo colpiscono. Si è arrivati poi alle nomination: gli immuni della settimana sono Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Daniele Dal Moro votati dalla casa, Sonia Bruganelli ha scelto Attilio Romita, mentre Orietta Berti ha dato la sua preferenza a Edoardo Donnamaria. I nominati della puntata del 30 gennaio sono: Antonella e Nikita con quattro nomination e Alberto e Davide con due nomination. Il televoto determinerà chi uscirà definitivamente dalla Casa. Al termine della puntata è arrivata la comunicazione del Grande Fratello Vip che ha richiamato i concorrenti su diversi comportamenti come parlare in una lingua che non è italiano, indossare occhiali da sole in casa e non usare i microfoni. Per questo atteggiamento il budget sarà ampiamente dimezzato.