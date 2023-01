Maria Esposito chi è Rosa Ricci di Mare Fuori 3: Instagram e TikTok

L’attrice che interpreta Rosa Ricci è Maria Esposito alla sua prima grande esperienza in Mare Fuori 3: l’età, le origini e la storia con il suo fidanzato Antonio Orefice

Già dai video spoiler fino agli episodi di Mare Fuori 3 il pubblico si sta chiedendo chi è l’attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori 3. Si tratta di un volto mai visto prima perché è al suo esordio sul piccolo schermo con un ruolo da assoluta protagonista. Maria Esposito interpreta nella fiction Rai di grande successo la sorella di Ciro Ricci, in realtà abbiamo già visto la giovane attrice proprio nel ruolo di Rosa nell’undicesimo e dodicesimo episodio di Mare Fuori 2 ma ad esplodere come un astro nascente delle serie tv e del mondo della recitazione è nella terza stagione ambientata all’IPM di Napoli. Approfondiamo la sua biografia fino a scoprire che nel suo cuore c’è un fidanzato molto noto, l’attore Antonio Orefice. La data di nascita di Maria Esposito di Mare Fuori 3 è il 10 novembre 2003 ed ha quindi 19 anni di età anche se il suo alter ego nella serie ha appena 15 anni perché all’interno, come sappiamo, di un carcere minorile. Fin da bambina dai banchi di scuola, la sua grande passione è il mondo dello spettacolo e della recitazione partendo dal suo primo amore, la danza che l’ha portata sul palco da protagonista a soli 7 anni. Accanto agli studi scolastici presso il liceo di Napoli ha affiancato a quest’ultimo anno appena trascorso lezioni individuali di recitazione e dizione con la professionista Piera Violante di Arena, accademia di recitazione della sua città. Maria Esposito di Mare Fuori 3 è infatti di origini napoletane come si nota anche sui suoi profili social dove è molto attiva. Il profilo Instagram di Rosa Ricci è @mariaespositoreal mentre su TikTok è @mariaesp. Abbiamo già avuto l’opportunità di conoscere l’attrice sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia in un abito rosso in un morbido chignon accanto al suo fidanzato Antonio Orefice.

Maria Esposito fidanzato: chi è Antonio Orefice

Già durante le riprese di Mare Fuori 3 si vociferava che Antonio Orefice, Totò di Mare Fuori, si fosse fidanzato con Maria Esposito. Sui social gli indizi non sono sfuggiti ai fan, prima diverse foto nei locali come ad esempio in una pizzeria con lo scatto pubblicato dai proprietari dove comparivano da soli e non in compagnia di altri amici, poi una vacanza in Puglia insieme ad altre coppie e scatti social che lasciavano intendere un feeling particolare. Poco dopo, già quest’estate, sono stati l’attrice di Rosa Ricci e la star di Gomorra a ufficializzare il loro fidanzamento confermato poi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno. Così è facile capire che Maria Esposito e Antonio Orefice si sono conosciuti sul set di Mare Fuori 3 e innamorati grazie alla serie che li ha resi celebri e stanno insieme da circa un anno, mese più mese meno. A differenza di Rosa Ricci, che è al suo esordio al piccolo schermo, Antonio Orefice vanta una carriera più lunga dovuta anche al fatto che è più grande di età, ha infatti 26 anni. Nato a Napoli e essendosi formato in recitazione studiando in diverse scuole della città, fa il suo esordio da giovanissimo sul palco del teatro Bellini, la sua popolarità arriva presto con il suo ruolo in Gomorra dove interpreta il giovane amico di Danielino per poi consolidarsi con un ruolo di spicco ne La Paranza dei bambini dove interpreta Dumbo. In Mare Fuori 3 Antonio Orefice, come detto, ha vestito i panni di Totò che nelle prime due stagioni era nella banda di Ciro Ricci, finisce all’IPM per aver provato ad uccidere i suoi genitori adottivi aprendo il gas per provocare un’esplosione. Abbiamo visto come è stato chiuso il suo personaggio in Mare Fuori 2, è lui ad uccidere Nina per vendicare la morte del suo compianto Ciro e ovviamente lo fa per errore visto che la defunta fidanzata di Carmine si mette davanti a lui per salvargli la vita. In Mare Fuori 3 lo vediamo via dall’IPM al carcere di Poggioreale.